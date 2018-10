Sanció a les obres de Mertixell per empleats amb el permís caducat

El Govern ha confirmat a EL PERIÒDIC que el departament d’Immigració va incoar un expedient a una de les empreses que van participar en els treballs d’embelliment de l’avinguda Meritxell de la capital. Segons es va detallar des de l’Executiu, es va detectar que en el cas d’una empresa hi havia «alguns operaris» que seguien treballant malgrat tenir el permís caducat. Concretament s’havia tramitat un permís de treball de curta durada, però tal com es va explicar, les obres es van allargar més del previst i es va descobrir que no s’havia cursat la renovació pertinent del permís per tal que els treballadors poguessin seguir la seva feina d’acord amb el que preveu la legislació vigent. Sí que és cert, que un cop detectada la irregularitat, la constructora afectada va procedir a regularitzar la situació.

Al·legacions

Malgrat confirmar que s’havia incoat l’expedient en qüestió i que hi havia una proposta de sanció a l’empresa, des del Govern també es va remarcar que la multa no és ferma, sinó que el procés es troba en període d’al·legacions perquè l’empresa es pugui defensar. Un cop es rebin les explicacions de la constructora, el departament decidirà si finalment se la multa o no per la irregularitat detectada.



La sanció d’Immigració s’ha sabut després que el mateix Govern també confirmés que Inspecció de Treball està investigant «algunes empreses» per un presumpte cas d’abusos laborals també en les obres de l’avinguda Meritxell. Segons es va detallar hi hauria treballadors que haurien fet moltes més hores de les permeses.



En aquest cas la suposada irregularitat es va detectar el mes de juny passat en el marc de diferents inspeccions que es van fer a les empreses que duien a terme la reforma de l’eix comercial. Així és com es va detectar una presumpta vulneració de l’article 61 del Codi de relacions laborals en sobrepassar el nombre màxim d’hores extraordinàries que poden realitzar els treballadors. Des de l’Executiu es va afirmar que «alguns treballadors» haurien superat aquest límit «àmpliament». Les últimes informacions fetes públiques detallaven que Inspecció de Treball estava recopilant més informació sobre el cas abans de decidir si finalment s’incoa o no un expedient sancionador que podria comportar multes d’entre 501 i 3.000 euros en tractar-se d’una infracció greu.

Desvinculació

Des del Comú d’Andorra la Vella, preguntats per la qüestió, la cònsol major es va voler desvincular totalment de la qüestió, remarcant que és cosa «de les empreses» i que en tot cas elles «saben perfectament quantes hores poden treballar» els seus empleats. El conseller Jordi Minguillón, en canvi, va ser l’únic que públicament va considerar que la corporació tenia «certa responsabilitat».