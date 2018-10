Saboya constata els avenços a l’aeroport de la Seu

El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, s’ha reunit aquest divendres amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, i amb el director d’Aeroports de Catalunya, Jordi Candela, segons informa el Govern en un comunicat. En la reunió s’ha tractat sobre els avenços per l’operativitat de l’aeroport d’Andorra-la Seu.



La trobada d’aquest divendres ha servit per constatar els avenços en el procés d’homologació de la infraestructura conforme al calendari de treball establert. Els participants han posat de relleu el bon treball que s’està fent des de totes les parts per aconseguir un bon funcionament de la infraestructura. Saboya ha manifestat que tant des de la Generalitat de Catalunya com des d’Aeroports de Catalunya, així com de les autoritats competents de l’estat espanyol, s’han implicat i s’ha aconseguit avançar a bon ritme en els darrers mesos.



D’altra banda, el secretari d’Infraestructures i Mobilitat ha informat sobre les obres que ja s’estan duent a terme al túnel de Tres ponts, a la C-14, que contribuiran a millorar l’accés a Andorra des d’Espanya. En aquest sentit, les dues parts han convingut mantenir un contacte fluid per poder informar ràpidament de qualsevol alteració al trànsit que es pugui produir per les obres.



En la reunió també hi han participat per la part andorrana la directora de Transports, Irene González, i l’assessor aeronàutic, Guillem Santacreu, que participen habitualment en les reunions tècniques sobre l’aeroport Andorra-la Seu.