Andorra finalitza amb una derrota amb l’equip de l’IPCA

El comú no pot fer silenci davant de les irregularitats

A l’onzena ronda Robert Alomà va fer taules amb Andrei Gurbanov i Cristofer Luke amb Dmitrij Tcerbin, mentre que Òscar de la Riva i Raül Garcia perdien amb Igor Yarmonov i Dmitrij Scerbic, respectivament. L’actuació de Luke al llarg del torneig li serveix per tenir el títol de Candidate Master. Andorra finalitza la 15a plaça de la classificació, sense poder arribar a la meitat dels punts en joc. El país campió de va ser la Xina, que s’havia imposat el 2014 a Tromso. Els Estats Units, que van vèncer el 2016 a Baku, van ser segons i tercer Rússia. En categoria femenina també va vèncer la Xina, seguida d’Ucraïna i Geòrgia.

Punt i final a l’Olimpíada de Batumi (Gèorgia). Andorra va concloure el campionat amb una derrota a la darrera jornada amb l’equip de l’IPCA (Associació Internacional d’Escacs de Persones amb Discapacitat Física), per 1-3.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació