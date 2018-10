L’FC Andorra té la necessitat de guanyar seguretat defensiva

La irregularitat està marcant aquest començament de temporada. La capacitat defensiva que tenia les campanyes anteriors l’FC Andorra no l’està mostrant en l’actual, el que porta a rebre una quantitat excessiva de gols, que condiciona de cara a aconseguir punts. Els tricolors juguen demà al camp del CF Montañesa amb la intenció de millorar la seguretat al darrere i ser efectius de cara a porteria contrària.

Xisco: «Portem només quatre partits i poc a poc segur que aniran arribant els resultats perquè estem jugant bé»

Un dels problemes de l’equip en aquest inici de curs està sent el nombre de dianes en contra que acumula l’equip, que el fa sumar quatre punts dels dotze que ha disputat fins el moment. «Estem encaixant molts gols. Portem 10 en quatre partits i en són massa. Però tampoc és només problema de la defensa i el porter, és més col·lectiu el què estem tenint aquest any. En anteriors destacàvem perquè n’encaixàvem molts pocs i això ajudava, però ara estem pitjor en aquest aspecte i hem de solucionar-lo com poguem», assenyala Xisco Pires, que no veu que de moment sigui una situació excessivament preocupant: «Portem només quatre partits i poc a poc segur que aniran arribant els resultats perquè estem jugant bé».

Guanyar-se la titularitat

Xisco ha perdut la titularitat a la porteria amb la que va començar el curs, amb Silverio trobant-se ara sota pals. Aquesta és una circumstància que el motiva per seguir treballant. «Entrenem per jugar» i serà l’entrenador, Richard Imbernon, qui «decidirà qui juga». La competència és alta perquè «som dos porters joves, tenim moltes ganes de jugar i en els entrenaments es decidirà» pel rendiment mostrat. La Montañesa se situa a la novena plaça amb cinc punts, acumulant quatre jornades sense vèncer. Va iniciar la lliga imposant-se al CF Gavà, però després va perdre amb l’FC Borges Blanques i UD Viladecans, i en els dos últims partits va empatar amb el CF Vilanova i la UE Sant Ildefons. Esperen un rival que jugarà «molt directe, per posar pilotes a l’àrea i tractar d’aprofitar les segones jugades». L’FC Andorra realitzarà un plantejament similar a la resta d’enfrontaments, caracteritzant-se per « jugar la pilota perquè ens agrada tenir-la». Per al matx són baixa per lesió Ludo, Betriu i Aaron. H