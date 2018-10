López Aguilar demana al Govern que expliqui millor l’acord amb la UE per resoldre «inquietuds i incerteses»

El ponent permanent del Parlament Europeu per a l’acord d’associació amb Andorra, Mònaco i San Marino, Juan Fernando López Aguilar, demana al Govern que expliqui millor les negociacions sobre l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) per resoldre «inquietuds i incerteses», tant dels diferents grups polítics, com d’actors del teixit productiu i social del país. Fins a tres vegades va repetir López Aguilar en 10 minuts de compareixença davant dels mitjans, ahir, que el Govern «ha de redoblar els esforços en explicacions perquè he escoltat moltes inquietuds relacionades amb les incerteses i les pors que provoquen la modificació de l’statu quo». L’eurodiputat va assegurar que així li ho va transmetre al cap de Govern i va recordar que és clau que els ciutadans andorrans coneguin el què s’està negociant «per entendre que és bo per a Andorra» i perquè «al final del camí hi haurà un referèndum al país i és molt important que es demostri un suport majoritàriament favorable».

López Aguilar va assegurar que va ser «particularment el teixit econòmic i productiu» qui va manifestar els dubtes més profunds sobre els beneficis de l’acord d’associació: «La Cambra de Comerç, la CEA, l’empresa familiar i el sector primari agricultor i ramader», va enumerar.

«Problema de reputació»

López Aguilar va assegurar que amb l’informe que presentarà al Parlament Europeu vol ajudar a resoldre el «problema reputacional» d’Andorra. «Molta gent [a Europa] encara pensa que venir a Andorra és sospitós [...] cal explicar que es pot venir al país de manera honorable a gaudir de la bellesa de les muntanyes sense relacionar la visita amb el secret bancari, que sortosament ha desaparegut, ni el paradís fiscal», va assegurar el ponent. En aquest mateix sentit es va expressar l’eurodiputat i copresident del grup d’amistat entre el Parlament Europeu i Andorra, Santiago Fisas, que ahir també es va reunir amb els diferents grups parlamentaris: «Hi ha una imatge encara d’Andorra com a paradís fiscal, tot i que no és cert molta gent a Europa ho pensa. La nostra feina és explicar que no és així i que s’han fet esforços importantíssims».

Sector bancari

No obstant aquesta percepció europea assenyalada pels dos eurodiputats, López Aguilar va considerar que no és acurada i va lloar els esforços d’homologació del sector bancari i financer dels últims anys. «La interlocució amb el sector bancari i amb la Uifand és segurament el plat més fort d’aquesta ronda d’interlocucions al país [...] ha estat el segment més dens i al qual més temps i hem dedicat», va assegurar. I, a més, va afegir que «és bo que Europa sàpiga que s’estan incoant expedients per blanqueig de capitals, una cosa impensable fa 10 anys».

El ponent va assegurar que un dels objectius del seu informe serà treure Andorra de la «llista grisa de jurisdiccions no cooperatives» promulgada per la Comissió Europea arran de l’escàndol dels Papers de Panamà: «Vull que surti com més aviat millor, perquè s’ho mereix».

Confiança

A través del reconeixement de l’homologació en matèria fiscal que ha fet Andorra i que López Aguilar vol plasmar en el seu informe, pretén posicionar el país «com a interlocutor estable associat i confiable de la UE, que és el seu entorn inexorable, perquè els inversors sàpiguen que aquí hi ha un país amb estructures, impostos, règim interior i mercat familiar i confiable als sectors econòmics i productius de la UE».

Drets socials

De la seva banda, el copresident del grup d’amistat també va aprofitar la visita per valorar la polèmica sobre l’afectació dels drets socials a la bona marxa de les negociacions amb la Unió Europea: «Jo espero que no afecti, sempre hi ha problemes puntuals però la idea és que es puguin discutir».

López Aguilar va reiterar que Andorra té «base constitucional social per elaborar la seva pròpia resposta» i que Europa «atendrà les singularitats i especificitats del país [...], amb un pressupost encara limitat, haurà de créixer la capacitat financera de l’estat en el futur per anar incorporant gradualment [els drets socials]». «Intentarem deixar clar a l’informe que les reduïdes dimensions dificulten la introducció de directives generals sense clàusules de temporalització àmplies», va assegurar.

Calendari

López Aguilar va reconèixer que el calendari estreny, amb les eleccions programades tant a Andorra com al Parlament Europeu a la primavera. «La negociació no es conclourà abans de les eleccions de maig, per tant haurà de ser el proper parlament qui aprovi l’acord d’associació però el que sí farà aquest parlament amb l’informe és emetre un missatge vinculant per a la comissió en la conducció de la fase final de les negociacions que podran estendre’s al llarg de tot l’any 2019», va indicar el ponent.

A més, va assegurar: «Les eleccions no han de per què interrompre el procés polític». Alhora va destacar que l’informe que redactarà és «una ocasió per marcar l’assentiment del parlament europeu i jo vull emetre un missatge de reconeixement a Andorra». López Aguilar va explicar que la possibilitat que un creixement del grup euroescèptic al Parlament Europeu, segons indiquen les previsions, «és un fantasma que recorre Europa amb vocació euròfoba». Respecte d’aquest mateix tema, l’eurodiputat Santiago Fisas va indicar que encara que veu «possible» el creixement dels euroescèptics, confia que «hi haurà sempre un nucli central del Partit Poular, el Partit Socialista i ALDE europeïsta i favorable a aquest acord amb Andorra».

L’informe que López Aguilar elaborarà després de la visita és intermedi, és a dir, la seva aprovació no suposa el vistiplau del Parlament a l’acord d’associació sinó que dona el mandat a la Comissió perquè segueixi amb les negociacions. Si aquesta conclou l’acord favorablement, el text haurà de tornar a passar per l’Eurocambra.

Un lobby extraoficial al Parlament Europeu

A banda de la visita oficial del ponent permanent del Parlament Europeu per a l’acord d’associació, Juan Fernando López Aguilar, el Consell General també va acollir ahir la visita del Grup d’Amistat d’Andorra al Parlament Europeu, és a dir, «d’un grup de 20 eurodiputats que, per diferents raons, ens sentim propers [al Principat] i estem disposats a fer d’intermediaris amb les institucions europees», segons va explicar el copresident del grup, l’eurodiputat Santiago Fisas. «En el fons, som un lobby favorable a un país», va afegir.

El Parlament Europeu deixa clar en diferents documents consultables a la seva pàgina web que «els grups d’amistat són creats fora dels canals del Parlament Europeu [...], són plenament informals i no reflecteixen la visió del Parlament». Cal deixar clar que López Aguilar sí que ha estat nomenat oficialment pel Parlament Europeu com a ponent de l’acord d’associació, encara que paral·lelament, l’exministre de Justícia espanyol també forma part del grup d’amistat.

Fisas va explicar que el grup compta amb diputats «del Regne Unit, França, Espanya i Portugal, de moment», encara que només quatre es van desplaçar fins al Principat. La reunió d’ahir amb els membres del Consell va estar centrada en temes financers i els participants es van emplaçar a una segona trobada, a mitjans de novembre, a Estrasburg durant la qual es tractaran temes de turisme, economia i medi ambient. La tercera reunió està prevista per principis de l’any que ve i podria girar al voltant del BCE.