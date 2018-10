‘Le Blizzard’ es projecta avui al Festival de Cinema de Sitges

El comú no pot fer silenci davant de les irregularitats

La sala Tramuntana Melià de Sitges acull aquest vespre la projecció del curtmetratge Le Blizzard, dirigit pel jove encampadà Àlvaro Rodríguez. La cita és a les 20.45 hores i el curtmetratge competeix en la Secció Oficial de Curts, una autèntica fita tractant-se de la segona obra de l’autor. El curt es va gravar el desembre passat en diferents escenaris andorrans, com el Coll de la Botella, i tracta el dilema dels refugiats que arrisquen la vida dels seus fills en el viatge. Encara que el director assegura que es tracta d’un tema atemporal, Le Blizzard se situa en algun moment de la Segona Guerra Mundial i retrata l’experiència de Marie (Aida Folch) i la seva filla que intenten travessar el Pirineu amb l’ajuda d’un passador andorrà .

Per Mireia Aguilar

