El MoraBanc s’imposa en un partit amb massa alts i baixos

Segueix invicte. El BC MoraBanc Andorra suma la segona victòria de la temporada. S’imposa al Divina Seguros Joventut en una victòria treballada i que es va començar a definir després del descans, tot i que durant tot l’enfrontament l’equip va patir excessives variacions en el seu joc, fruit de trobar-se tot just a inici de curs. La pitjor estadística va ser en el triple, amb una números nefastos. La millor, els 26 punts que només va anotar la Penya a la segona part.

Al MoraraBanc li va costar excessivament entrar en el partit. I això que el primer en anotar era Albicy, però l’encert inicial en els triples dels badalonins va capgirar del tot la situació, amb un parcial de 13-1, anotant els primers llançaments de tres que van intentar Nogués, Mathias i Ventura. No s’estava defensant bé, el que permetia que els locals aconseguissin una diferència de 10 punts a l’equador del primer quart. Ennis va agafar les regnes dels andorrans, evitant que el forat es fes més gran encara. Sis punts consecutius del canadenc milloraven el panorama, però on no es percebia l’encert era des del triple. No hi havia manera d’encertar-ne cap. En canvi, per part verd-i-negre la situació era diferent, amb Mathias de nou veient cistella des de més enllà dels 6,75 metres, tot sol des del perímetre. Però a foc lent les distàncies es van anar escurçant. Vitali, Diagné i Luz ho permetien i una cistella sobre la botzina d’Albicy feia que el període finalitzés 21-19, una mínima diferència que minuts abans es feia complicat de preveure.

El segon quart començava amb un tap de Diagné sobre Todorovic. Després d’un intercanvi de cistelles, dues esmaixades seguides d’Upshaw permetien empatar el partit (29-29). Whittington era qui estava millor de cara al cèrcol i un triple seu donava avantatge als andorrans després de molta estona anant per sota (33-34). I a més trencava una ratxa pèssima dels del Principat des de la distància. Al desè intent arribava el primer triple. De tres també anotava Laprovittola i de nou els andorrans aconseguien anotar al darrer segon del quart. Aquest cop era Jelinek que ho feia, marxant al descans 39-38.

La defensa pressiona

La tornada a la pista va ser espectacular, sobretot gràcies a l’augment de la intensitat defensiva del MoraBanc. La Penya es va trobar sense arguments. Whittington era el primer en anotar, i Laprovittola també ho feia. Però a partir d’aquí només van veure cistella els jugadors del MoraBanc, mitjançant Jelinek, Whittington, Luz i Shurna, per materialitzar un parcial de 2-13 i marxar de 10 (41-51). El matx es posava molt de cara pel que s’estava vivint a la pista. Però quedava encara molt partit i dues tècniques consecutives a Vitali i Navarro van permetre als badalonins escurçar distàncies. Cinc punts de dimitrijevic tancaven el quart (53-56).

Nefast encert des de la línia de tres del MoraBanc, amb només quatre encerts dels 25 intents

El panorama havia fet un canvi espectacular. Mathias anotava de dos, i aquí va aparèixer Whittington per sortir al rescat del MoraBanc, amb 9 punts seguits. El nord-americà materialitzava el segon triple i els andorrans tornaven a escapar-se de 10 (55-65). Era tot just la segona cistella de tres de 17 intents. Morgan, a l’altra banda, també anotava des de la distància. Upshaw i Vitali permetien posar una màxima diferència de +12 (58-70). L’enfrontament semblava del tot decidit, però no seria així. Birgander i Ventura acostaven als seus a només cinc punts. Però els andorrans van saber mantenir la calma fins al final. Dos tirs lliures de Shurna permetien respirar i Upshaw, sobre la botzina com havia passat en els dos primers períodes, anotava per tancar el marcador. Ho feia de tres, tot just el quart triple de 25 llançaments del seu equip.

Navarro: «Ha estat un partit amb poc encert»

El plantejament del que podria ser el partit, sobretot d’inici estava apuntat, però el MoraBanc es va trobar en l’arrencada un esglaó per sota el rival. «Sabíem que era bastant probable que el Divina Seguros Joventut sortiria molt fort, amb l’energia que et dona el debut per fi la Lliga Endesa i fer-ho a casa», afirma el tècnic vitorià, i davant aquesta situació «no hem respòs bé, però els partits són molt llargs» i a mida que anaven passant els minuts va canviar el panorama. De sortida, la Penya va estar «tirant i corrent, que era precisament el que volíem evitar i ha tingut bastant mèrit que l’equip en aquests cinc minuts del primer quart es refés i tornés a agafar-se» al matx. Després d’aquesta fase «ha estat un partit molt físic», amb el rival jugant «dur com esperàvem. Ha estat un partit amb poc encert, sobretot de la nostra part especialment en els tres punts, però d’un nivell físic molt alt sobretot a aquestes alçades de la temporada». Aquesta és una victòria «molt important perquè sabíem que el Joventut venia de fer una pretemporada excel·lent», a la qual es va arribar a aconseguir pel «treball de darrere i no tenir pèrdues, no per l’encert».