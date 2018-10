Un camioner mort a la C-14 a Oliana

Un camioner ha mort aquest matí a l'Alt Urgell quan el seu vehicle ha caigut a un canal del riu Segre. L'accident ha passat en una carretera local que enllaça la C-14, a prop d'Oliana, amb la població de Peramola.Fa anys que els veïns de la zona denuncien la perillositats d'aquest tram sense haver obtingut cap resposta del Govern català més enllà de les bones paraules.

El punt conflictiu es troba al quilòmetre 144 de la carretera C-14, una via per la qual passen els vehicles que venen de Catalunya en direcció a Andorra. Es tracta del pont que travessa el riu Segre a Peramola, al costat de la presa d’Oliana.

Des del cos de Bombers d’Oliana han subratllat diverses vegades el perill que suposa que s’allargui tant l’espera per reformar aquest tram. «Hi ha més de 30 metres d’alçada i les baranes no protegeixen prou», asseguren fonts properes al cos. Altres fonts consultades pel PERIÒDIC van assegurar que les tanques actuals no són suficients per evitar una sortida de via d’un cotxe i la conseqüent caiguda al riu.



Actualment, les baranes continuen estant rovellades i torçades cap a fora de la carretera. El formigó que sustenta les barres de ferro també està malmès, descalçat i amb múltiples esquerdes. «Els ponts nous que hi ha des de la presa en direcció a Coll de Nargó i a Oliana tenen doble tanca reforçada perquè facin rebotar els vehicles a la via en cas que topin contra els marges de la carretera», van apuntar les mateixes fonts.