El MoraBanc busca la tercera al Palau Blaugrana

Nova jornada. El BC MoraBanc Andorra s'imposava ahir a Badalona al Divina Seguros Joventut i en menys de 48 hores afronta el següent partit. Demà juga al Palau Blaugrana (17.00 hores) contra l'FC Barcelona Lassa, en un duel que ja es va viure a la final de la Lliga Catalana ACB i que va tenir a un clar guanyador, el MoraBanc. En aquesta ocasió l'equip busca repetir victòria i seguir amb pas impecable a la Lliga Endesa.

El conjunt del Principat va darrere del tercer triomf i mantenir la condició d'imbatut a l'ACB. Imposar-se fins ara a l'UCAM Múrcia i la Penya dona confiança al projecte, que encara té marge de progessió després de només dues jornades. “Hi ha coses a millorar si volem competir al Palau. Ens trobarem a un equip al que no podrem sorprendre després del que va passar a la Lliga Catalana i això ho fa més difícil, però nosaltres també podem fer les coses millor del que les vam fer aquell dia”, exposa el tècnic del MoraBanc, Ibon Navarro, i jugar en territori blaugrana sempre “és un repte”. Després del matx a Badalona l'equip no va tornar al Principat i va quedar-se a la capital catalana. Ahir va entrenar a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Joan Gamper del Barça a Sant Joan Despí.

Navarro: “Ja vam veure que si som un equip que estem encertat podem guanyar-los, però ara es tracta que poguem fer-ho com ahir, sense estar encertats”

L'esquadra d'Svetislav Pesic també suma un 2-0 en aquest inici de curs. A la Lliga Catalana el partit i el títol va caure de manera clara a favor dels andorrans. És un antecedent a tenir en compte, tot i que ara ambdós equips es troben en un moment diferent al de llavors un cop la temporada ha començat: “Ja vam veure que si som un equip que estem encertat podem guanyar-los, però ara es tracta que poguem fer-ho com ahir, sense estar encertats. I això passa per mantenir un nivell de concentració i energia molt alt contra un equip que físicament segurament és superior a nosaltres en totes les posicions. Però aquesta diferència física l'hem d'equilibrar amb concentració, intel·ligència i energia”, exposa Navarro, que veu als seus amb “encara molt marge” de millora, “sobretot en atac”. Walker continua sent baixa, mentre que Albicy segueix tocat a causa del virus intestinal que pateix, que el fa estar en comptagotes en pista. Aquestes circumstàncies serveixen també per evolucionar com a equip: “Tenim molts problemes però és bo que anem trobant maneres de sol·lucionar-los, perquè ens ajuda a créixer”.

Moussa Diagné torna al Palau Blaugrana, però aquest cop sense cap vinculació contractual amb els culers. A nivell personal es pren el matx com qualsevol altre, tot i que jugar en un pavelló amb tanta història “per a tots sempre és especial perquè és un equip gran”. Confia que el MoraBanc surti endollat a la pista i “treballar des del principi per poder endur-nos la victòria”, perquè els blaugranes “mai volen perdre cap partit i més si nosaltres els hem guanyat a la Lliga Catalana. Tindran més motovació i ganes per demostrar que la gent oblidi la final. Segur que serà un partit dur i competit”.