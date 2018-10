Música per potenciar el vincle entre pares i fills

La Fundació ONCA ofereix al llarg del cap de setmana el taller ‘Música en família’, que va adreçat tant a famílies amb infants com a dones embarassades o parelles que esperen un nadó. En el cas del treball amb infants, l’objectiu és el de potenciar el vincle i també que els més petits descobreixin l’entorn sonor i musical. Pel que fa als futurs pares, també es vol començar a treballar aquest vincle amb el futur nadó però, a més, es volen donar eines a les dones perquè puguin afrontar l’embaràs i el part amb benestar.



L’encarregada d’impartir els cursos és Anna Vega, una de les intèrprets del darrer concert familiar que va oferir la fundació dissabte de la setmana passada. Explica que la música pot ser “un recurs més” perquè els pares puguin gestionar, per exemple, el plor dels bebès o perquè puguin viure certes rutines, com anar a dormir, d’una altra manera. “Pot ser un recurs per al dia a dia amb un component lúdic”. A més, amb la música i el moviment, també es treballa el lligam entre família i nadons. Al llarg del cap de setmana hi ha tallers amb nadons que no caminen i d’altres per a aquells que ja ho fan i, de fet, la bona acollida va obligar l’organització a oferir més places.



A més, dissabte s’ha fet un taller per a futurs progenitors. En aquest sentit, Vega explica que el nadó dins l’úter matern comença a percebre els sons entre el quart i el cinquè mes i recorda que és un dels sentits que li permeten el contacte amb l’exterior. Per tant, la música i la veu poden ser útils perquè comenci el nexe entre el futur nadó i els pares i, també, pot ser un recurs per a la futura mare per preparar-se per al part.