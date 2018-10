El Mercat de la vall es marca com a objectiu millorar la comunicació

Un dissabte més els carrers del Centre històric d'Andorra la Vella han rerspirat dia de mercat. Però aquesta vegada és l'última perquè el Mercat de la vall tanca les seves portes fins al maig de l'any que ve, on tornarà a obrir-les cada dissabte primer de mes fins a l'octubre. A falta del recompte final d'assistència, l'organització fa una valoració positiva de la tercera edició i apunten que la incorporació de nous productes de quilòmetre zero, productes agrícoles i també els fets a mà han servit per rellançar l'esdeveniment. “S'està consolidant i integrant cada vegada més i els productors del país ja comencen a pensar que el mercat pot ser una plataforma per donar a conèixer els seus productes”, ha apuntat la presidenta de l'Associació de comerciants del Centre Històric d'Andorra la Vella, Anna Riberaygua.



Tot i aquesta satisfacció, Riberaygua reconeix que encara hi ha coses que s'han de millorar per tal d'atreure més clientela. Entre aquestes novetats per a l'any que ve, que ja s'han posat sobre la taula, la presidenta de l'associació i també la major part de paradistes destaquen la importància de senyalitzar la via pública i fer molta més comunicació del mercat via xarxes socials i mitjans de comunicació. “S'ha de fer un pla de comunicació del Mercat de la vall perquè ha estat un dels punts dèbils”, ha assenyalat. La presidenta ha insistit que s'ha de guiar al turista i al resident fins a la zona, perquè coneguin les parades i gaudeixin “de la màgia” del casc antic de la capital.



Quan a la temporada d'estiu que l'associació la va qualificar de “decebedora”, Riberaygua ha assegurat que el mercat ha estat un element positiu per atreure gent al Centre històric i ha servit per maquillar aquests resultats, que recorda que han estat negatius per la major part dels establiments d'Andorra la Vella.



Des del maig fins a l'octubre s'han reunit cada dissabte primer de mes prop d'una vintena de paradetes dedicades a l’alimentació, amb productes agrícoles i artesans d’Andorra. Els qui han passejat pel mercat també han pogut trobar la bijuteria treballada a mà, articles de 'patchwork' i altres labors, cosmètica natural. El mercat ha estat organitzat pel comú d’Andorra la Vella, i amb la col·laboració de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra i de l’Associació de comerciants del centre històric de la capital.