El comerç electrònic centra les Jornades per a l'Excel·lència

La digitalització de les empreses, la relació amb els clients i usuaris i les infraestructures tecnològiques, són alguns dels temes que han centrat la cinquena edició de les Jornades per a l’Excel·lència que han tingut lloc aquest dissabte a Esterri d’Àneu. Prop de 150 persones han assistit a les jornades, que enguany han tractat de forma monogràfica el comerç electrònic com a oportunitat de negoci global. La iniciativa ha comptat amb la participació d’una vintena de ponents, entre professionals de diferents sectors i representants institucionals.

La primera taula rodona de les Jornades ha girat entorn de les ‘Oportunitats sectorials al territori’ i ha comptat amb la participació de Lluís Rabaneda, fundador de RocRoi; Ton Lloret, director del Museu Molí Paperer de Capellades; Laura Gordó, propietària de Cal Tomàs, i Ramon Font, pagès que comercialitza carn de vedella ecològica amb la marca BRUNEC. Amb el propòsit d’agilitzar la compra i oferir la millor experiència possible als usuaris, els empresaris han coincidit en apostar per serveis de missatgeria òptims, partners tecnològics capaços i una inversió econòmica que vagi sempre acompanyada d’un projecte estratègic sòlid.

Per la seva banda, en la seva ponència sobre ‘Transformació digital i comerç electrònic’, Santiago Sánchez, director tècnic d’aquesta edició de les Jornades i conseller delegat d’Etailers e-commerce, ha instat a les empreses i emprenedors a afegir-se a la digitalització perquè “tard o d’hora afectarà tots els sectors”. Un procés de digitalització que, segons ha destacat, requereix formació i consciència de l’equip humà de l’empresa, a més d’estar liderat per la direcció de les organitzacions.

De l’experiència de compra i dels nous canals de venda en línia n’han parlat en una taula rodona Nico Bour, CEO d'Uvinum.es, Andrés López, CEO de TdA (Tècniques d’Avantguarda), i Stephanie Marko i Antoni Ribas, fundadors de The Stikets Company. La importància d’oferir un bon servei al client i una atenció personalitzada no és diferent en els canals digitals, segons han reiterat Marko i Ribas que, en aquest sentit, han afirmat que “a la nostra empresa el client sempre té la raó, fins i tot quan no la té”. Pel que fa a la necessitat de les empreses d’estar a Internet, Marko ha puntualitzat que no tots els negocis hi han de vendre, "però és imprescindible ser-hi present, perquè si no hi ets i no et veuen, no existeixes”.

Com cada any, les Jornades han comptat també amb presència andorrana i, en aquest cas, amb la participació com a ponent d’Andrés López, CEO de TdA (Tècniques d’Avantguarda). López ha incidit en el fet que Andorra no és Europa i que, per tant, no s’hi ha de vendre el mateix. "La clau per al desenvolupament de les empreses andorranes no ha de ser el volum sinó l’especialització i la recerca d’allò diferencial", ha dit. En relació al comerç electrònic, López ha afirmat que “la nostra manera de competir ha estat fer clústers; en el terreny digital hem de fer el mateix a través de market place o d’un mateix domini que agrupi aquelles empreses que tenen en comú alguns objectius”.

Una de les novetats d’aquesta edició, ha estat la incorporació d’un espai de reflexió per a joves en el qual els alumnes de sisè de primària de l’Escola La Closa d’Esterri d’Àneu han presentat un projecte de comerç electrònic en el què treballaran durant tot el curs escolar.

Les infraestructures tecnològiques a les comarques de muntanya

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha estat l’encarregat d’inaugurar les Jornades i, durant el seu parlament, ha anunciat que l’objectiu és que el 2020 la fibra òptica arribi a totes les capitals de comarca de Catalunya i, en els dos o tres anys posteriors, a la resta del territori. Així mateix, el conseller ha instat les empreses i les administracions locals a cooperar no només en la millora de les infraestructures sinó també en l’impuls de projectes innovadors.

D’aquestes infraestructures i de les mancances que pateixen els municipis de muntanya també se n’ha parlat en una taula rodona que ha comptat amb la participació de David Ferrer, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya; Gerard Sabarich, alcalde de Rialp i vicepresident tercer de la Diputació de Lleida; Esteve Aymerich, assessor tècnic de la Diputació, i Felipe Guajardo, sotsdirector de Vola.cat.

Sobre el procés d’abastir la zona del Pirineu de fibra òptica, David Ferrer ha reafirmat que les administracions ja estan en marxa amb un projecte que s’està fent en coordinació amb la Diputació i que permetrà que els anys 2020 i 2023 siguin claus perquè s’arribi a tots els usuaris. Per la seva banda, Sabarich ha destacat la importància que aquesta fibra òptica sigui pública, perquè això “assegura l’accés a tothom i dóna l’oportunitat a petites operadores de participar en aquest procés”. De fet, segons ha avançat Ferrer, es farà un concurs per a la licitació d’aquest projecte valorat en prop de 79,6 milions d’euros

Les últimes ponències de la tarda han tractat temes cabdals per al procés de digitalització com les amenaces i solucions de ciberseguretat amb la ponència de Pablo Fernández, advocat de ciberseguretat d’ABANLEX i col·laborador de la Fundación Innovación Bankinter. La directora General de Comerç i del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, Muntsa Vilalta, i l’emprenedor tecnològic i directiu i responsable de l’Àrea digital del Futbol Club Barcelona, Dídac Lee, han ofert claus sobre els reptes de l’empresa en l’època de transformació.