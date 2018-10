Budzaku: «La indefinició sobre Grandvalira ja ha danyat la imatge»

El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, és molt crític amb el procés de trencament de Grandvalira, una situació que ha titllat de «suïcidi col·lectiu» i que segons explica ja ha començat a fer mal, sobretot pel que fa a la imatge. Tant, que fins i tot hi ha alguns operadors turístics de mercats internacionals que ja han començat a buscar destins de neu alternatius al Principat. «A mi sempre em preocupa el futur més pròxim i ara el que preocupa és la imatge que estem donant. Aquesta indefinició interna no es pot exposar externament perquè és cutre», va manifestar, assegurant que «hi ha una part del dany que ja s’ha fet». De moment diu que no ho pot «quantificar» perquè «primer hi ha un dany d’imatge i després de resultats». «Ara és dany d’imatge perquè estem donant un senyal d’inseguretat i indefinició que no es mereixen els clients, i nosaltres tampoc mereixem no saber què passarà demà», va retreure. Les conseqüències en l’àmbit econòmic es podran quantificar més endavant, doncs.

Budzaku veu contradicció entre el treball que s’intenta fer per posicionar la marca Andorra i situacions com la possible desaparició de Grandvalira. «No pots dir de crear una comissió per la marca Andorra i després explicar que com que els accionistes no s’entenen Grandvalira desapareixerà. Després d’Andorra és la marca més forta en l’àmbit nacional», va remarcar, reconeixent que quan aquesta situació es planteja als operadors turístics forans «ningú ho entén». «És autodestrucció absoluta, és molt greu», va subratllar, deixant clar que «en 14 mesos una marca molt potent desapareixerà i jo crec que és obligació de tots donar dades i explicar què passarà». Des del seu punt de vista, «és obligació de les persones que no volen continuar, donar alternatives perquè és una qüestió de supervivència, d’interès de tots».

Límit

El gerent d’Andorra Turisme considera que aquesta indefinició no es pot mantenir gaire temps més. De fet, situa el límit a final d’aquest mes. «No podem arribar al novembre sense tenir definit què passarà la temporada 2019-2020», va exposar, ja que serà a principis de novembre que es durà a terme una de les fires internacionals més importants i està previst que allà els agents turístics parlin de la qüestió i vulguin obtenir respostes, ja que treballen amb molta antelació. Tant Andorra Turisme (per poder-ho explicar) com els operadors turístics internacionals han de poder saber què s’oferirà als clients: «seran tres forfets diferents? Serà un forfet amb preus diferents? Serà un forfet però no existirà Grandvalira? La gent ha de saber, perquè fins ara les persones sabien que per 47 euros disposaven de més de 200 quilòmetres esquiables, però ara si ens pregunten, no sabem què dir. Aquesta és la part més greu del problema actual».

La inseguretat de no saber què es trobaran ja ha portat, per exemple, a alguns operadors turístics a buscar alternatives a Andorra. «Els britànics, sobretot, ja miren altres destins», va admetre Budzaku, ja que considera que són empreses que «assumeixen un risc venint aquí» perquè han de contractar vols o seients en avions amb molta antelació però ara no saben què poden oferir als clients. «Ja es nota que la gent busca altres destins. Suïssa, Itàlia o Turquia, per exemple, que són destins més econòmics», va manifestar.

Salvar la marca

Betim Budzaku no es va mostrar massa esperançat de poder salvar la marca Grandvalira, malgrat els esforços que es fan des de diferents àmbits. «Crec que és més l’esperança que la realitat», va reconèixer, insistint un cop més que «la situació no és bona ni molt menys». A més a més, va retreure el fet que té la sensació que l’únic sector que «realment funciona en aquest país, que és l’esquí, sembla que vulguin que deixi de funcionar». «És al·lucinant», va concloure.