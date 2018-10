El PS pregunta per les incidències a Meritxell

Les conselleres del PS + Independents a la minoria del Comú d’Andorra la Vella volen que des de la majoria s’aclareixin els motius de les inundacions sofertes el passat dissabte al tram baix de l’avinguda Meritxell. Per això, han tramitat una sèrie de preguntes perquè siguin respostes en la propera sessió de consell, tal com van informar ahir des del partit. En l’escrit, també demanen per les petites actuacions que s’han de fer per solucionar problemes detectats durant l’agost i, en especial, que s’expliqui qui es fa càrrec del cost addicional d’aquests treballs.



Així mateix, les representants de PS+I a la capital recorden, per una banda, «les informacions aparegudes en diferents mitjans que indiquen que [...] s’hauran d’efectuar actuacions complementàries a les obres de reforma de l’avinguda Meritxell per fer ajustos després de les queixes de veïns i transportistes» i que «aquestes intervencions poden suposar noves molèsties per veïns i comerciants, així com una despesa addicional». També es posa en relleu «la inundació que va patir la part baixa [...]» i el fet que des del comú s’indiqués que «va ser causa de les obres de millora del tram pròxim al carrer de la Unió».



Per això, Dolors Carmona i Lídia Samarra pregunten, en primer lloc, «quines són aquestes intervencions que s’han hagut de fer i a què es deuen». En segon, volen saber «qui assumirà el cost d’aquests treballs», si el comú o les empreses adjudicatàries dels diferents trams. Per un altre costat, demanen per la inundació de dissabte i volen que s’expliqui «què va provocar els problemes d’acumulació d’aigua» i «com es preveuen solucionar», així si «requeriran actuacions addicionals». Per últim, demanen si «s’han coordinat les actuacions amb el Comú d’Escaldes-Engordany per evitar incidències com les que es van viure el passat cap de setmana».