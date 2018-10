Els Castellers d’Andorra, a la Diada Internacional de Tarragona

Els Castellers d’Andorra van participar aquest cap de setmana a la Diada Internacional del Concurs de Castells, celebrada el dissabte a la Plaça de la Font de Tarragona i paral·lelament al multitudinari Concurs de Castells que va tenir lloc dissabte i ahir a la Tarraco Arena.

Els representants del Principat van compartir actuació amb els Xiquets de Copenhaguen, els Castellers of London, els Castellers de París, la Colla Castellera de Madrid i un grup de Govindes de Mumbai. Les govindes són similars als castells, es tracta de torres humanes que s’alcen segons la tradició hinduista per celebrar un festival religiós.

6.000 espectadors



Tarragona va acollir durant el cap de setmana 6.000 espectadors a la Tarraco Arena en la màxima competició bianual dels castellers. Fins a 42 colles de tots els racons del món van competir per carregar el castell més complex. Els guanyadors van ser els Xiquets de Valls que van destronar els Castellers de Vilafranca. Els de Valls rebran un premi en metàl·lic de 16.000 euros.

Interés mediàtic

Els castells segueixen expandint-se arreu del món i si altres anys havia estat notícia l’arribada de colles de la Xina o Corea, aquest any destaca la cobertura mediàtica per part de mitjans internacionals, així com els espectadors arribats d’arreu del món. Els organitzadors van informar que bona part de les 3.500 entrades a la venda per a la jornada d’ahir i esgotades des de fa dies, es van comprar des de França, el Regne Unit, Alemanya o els Estats Units. A part de les diferents agències internacionals, la Xina, França, Rússia i el Regne Unit van acreditar periodistes nacionals.