L’Andorra Sax Fest 2019 tindrà lloc del 13 al 20 d’abril

L’Andorra Sax Fest 2019 se celebrarà del 13 al 20 d’abril, segons va informar el festival a través de la seva pàgina web i xarxes socials la matinada del dissabte. Les dates coincideixen, com d’altra banda és habitual, amb la setmana santa, ja que la trobada també pretén ser un atractiu turístic pels amants de la música durant aquests dies festius. Les dates es van anunciar a través d’una imatge amb la silueta d’Antonio Lizana, qui va presentar el seu últim disc, Oriente, a l’edició d’aquest any del Sax Fest.



La del 2019, serà la setena edició del festival que aquest any va fer un salt qualitatiu important i va passar dels 28 artistes del 2017 als 45 del 2018, amb representació de músics dels cinc continents. L’Associació de saxofonistes d’Andorra, darrere de l’organització de l’esdeveniment, està especialment satisfeta que un pilar essencial de la trobada segueixi sent la formació. L’any passat les classes es van esgotar en poques hores i es treballava amb la idea d’augmentar l’oferta, un extrem que no ha estat confirmat encara.