El MoraBanc no aprofita l’ocasió per guanyar al Palau

Partit ajustat fins al final i que va acabar a favor de l’FC Barcelona Lassa (67-63). El BC MoraBanc Andorra perd la condició d’invicte, tot i que va poder ser diferent el desenllaç, però Ennis errava un tir, massa precipitat a l’últim moment. L’equip d’Ibon Navarro va competir fins al darrer instant, recuperant-se al tercer quart quan pitjor estava. Els baixos percentatges en el tir continuen sent l’assignatura pendent.

L’apartat anotador es va trobar a faltar d’inici, amb una cistella inicial d’Ennis, i amb un Barça que va tardar dos minuts i mig a aconseguir la primera mitjançant Singleton. Els andorrans no van començar fins des del perímetre, seguint la tendència del matx contra la Penya. Jelinek i Shurna erraven els seus intents inicials, però el nord-americà ben aviat va trencar la ratxa, que va servir per destapar el pot i que arribessin els triples, com els consecutius que van obtenir Luz i Ennis. La veu cantant l’estava portant el MoraBanc, que manava en el marcador, i més amb tres tirs lliures seguits de Jelinek per fer un parcial de 0-9, que trencava Oriola i el seguia Tomic. Els dos equips patien moltes pèrdues de pilota i Colom debutava aquesta temporada a la Lliga Endesa entrat ja al darrer minut. Un triple final de Luz portava a concloure el quart 13-17. El MoraBanc sumava ja quatre triples, que eren els mateixos que havia aconseguit dos dies abans a Badalona en tot el partit.

L’entrada a la pista blaugrana va ser demolidora. De sortida va ser un parcial de 9-0, amb sis punts seguits al contraatac, amb dues esmaixades de Seraphin i una d’Oriola. El MoraBanc perdia pilotes amb massa facilitat. Una penetració de Vitali permetia trencar la ratxa local, començant llavors la visitant, amb un 0-7 on també van participar-hi Ennis i Whittington. L’enfrontament guanyava en ritme, i en vistositat perquè les cistelles a ambdues bandes es repetien. Era un intercanvi, tant de dos com de tres. Això sí, els últims cinc punts van ser des de la línia de tir lliure, amb Tomic, Stevic, Jelinek, Albicy i Seraphin només anotant un dels dos amb què comptàven. Al descans l’avantatge blaugrana era per la mínima (33-32).

Ribas, protagonista

La represa no va ser gens afortunada per al MoraBanc, perquè al davant es va trobar amb un gran Ribas, que movia als seus i realitzava dos triples seguits. Shurna responia amb un, però el Barça estava desbocat. Els punts de Tomic, Claver, Heurtel i Singleton posaven una màxima diferència de +11 (48-37). El matx es podia complicar quasi de manera definitiva, amb els culers imposant el ritme i amb un atac al qual la defensa andorrana no sabia contrarrestar. Però com va passar contra el Joventut, Whittington va sortir al rescat del seu equip, anotant nou punts fins a la conclusió del quart. Les coses s’igualaven i s’arribava als últims 10 minuts amb 55-50.

Els andorrans perden d’onze al tercer quart, però saben capgirar el marcador per tenir opcions de triomf

Aquest cop l’encert de sortida va ser andorrà, amb un tir lliure d’Ennis i un triple d’Albicy. Però el MoraBanc no va saber donar-li la volta al marcador. Va tenir fins a tres atacs per assolir-ho, però sense èxit. El Barça s’havia quedat clavat. Va tardar quasi cinc minuts en encistellar, amb un triple de Singleton. Era un moment important però les pèrdues se seguien produint. L’andorrana l’aprofitava Ribas per encistellar de tres, mentre que en la blaugrana feia el mateix Ennis. Arribaven els moments decisius i amb el MoraBanc perdent de dos, Albicy, Whittington i Jelinek erraven triples, que hagués posat per davant als del Principat. Calia calma. Whittington amb un palmeig posava l’empat a 61 a menys de dos minuts per al final. Ràpidament Singleton tornava a donar avantatge als seus amb un triple. Shurna sumava dos punts i Albicy fallava un llançament de tres per estar per sobre.

L’FC Barelona es posava dos a dalt amb un tir lliure de Tomic a falta de 19 segons. Navarro demanava temps mort i el darrer atac seria andorrà per guanyar, o si més no, igualar el matx. Ennis a 10 per al final va decidir no esgotar el temps i realitzar una penetració defensat per Kuric, però el seu tir no entrava. El rebot era per a Claver, que assistia a Ribas perquè tanqués el resultat. Es va perdre una gran oportunitat. En el tercer partit, el MoraBanc suma la primera derrota a l’ACB, en un duel on va realitzar més tirs de tres (32), que de dos (27).

Navarro: «Tenim moltes coses per ajustar»

«L’equip ha fet un bon treball, seriós, ha estat una altra vegada poc encertat però ha seguit creient amb el que fem i això ens ha permès competir», indicava el tècnic basc, que va veure en certs moments al seu equip massa precipitat: «Hi ha hagut tres atacs quan estàvem un per baix que no hem tingut una mica més de paciència per jugar-los millor i han acabat amb dues pèrdues i un mal tir». Després de trobar-se en una situació complicada al tercer quart, «l’equip ha seguit treballant, creient amb el que estem fent i hem tingut l’última opció per poder guanyar el partit». Pel comprovat fins el moment, «tenim moltes coses per ajustar. Al darrere estem agafant una línia adequada», però «el percentatge de tirs és molt baix». La línia de treball és bona i espera que «siguem així de sòlids al jugar, però amb més encert. Estem en el procés».