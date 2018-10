El Pirineu reclama als polítics igualtat empresarial

L a creació d’una infraestructura de telecomunicacions adequada i el suport a la transformació digital de les empreses són algunes de les peticions que l’empresariat de les comarques de muntanya han fet a les administracions públiques, en el transcurs de la cinquena edició de les Jornades per a l’excel·lència, que van reunir dissabte prop de 150 assistents a Esterri d’Àneu i van comptar amb la participació del conseller de Polítiques digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró.



El president de l’associació que organitza les Jornades, Jesús Montoliu, va demanar la implicació de les administracions i ha presentat un decàleg d’objectius per als pròxims anys. «El desenvolupament de les comarques de muntanya depèn, en bona mesura, de les possibilitats que tinguin les nostres empreses de poder competir en igualtat de condicions», va assenyalar.



Montoliu va detallar que amb el creixement de les TIC, accelerat per l’adopció massiva d’Internet, l’arribada de la banda ampla i el nou concepte de distàncies geogràfiques, es corre el risc d’augmentar la desigualtat entre municipis, accentuant la sensació de perifèria de les zones rurals i allunyades dels nuclis urbans. Per això, i amb l’objectiu d’aprofitar els avantatges que l’e-commerce pot suposar en les regions de muntanya pel que fa a l’eliminació de fronteres geogràfiques, el president de les Jornades per a l’excel·lència ha demanat la cooperació de l’administració pública, les operadores de telecomunicacions i també de les empreses. Per això, va instar a tots els agents implicats a posar-se en marxa i a «començar a treballar immediatament per fer del Pirineu un entorn més competitiu».

L’especialització, la clau

Com cada any, les Jornades van competar també amb presència andorrana i, en aquest cas, amb la participació com a ponent d’Andrés López, director general de Tècniques d’Avantguarda. López va incidir en el fet que Andorra no és Europa i que, per tant, no s’hi ha de vendre el mateix. «La clau per al desenvolupament de les empreses andorranes no ha de ser el volum sinó l’especialització i la recerca del fet diferencial», va dir. En relació al comerç electrònic, López va afirmar que «la nostra manera de competir ha estat fer clústers; en el terreny digital hem de fer el mateix a través del market place o d’un mateix domini que agrupi aquelles empreses que tenen en comú alguns objectius».