Cardelús realitza a Tailàndia la seva millor actuació al Mundial de Moto2

El Gran Premi de Tailàndia s’estrenava al Mundial i en la seva primera aparició fora d’Europa, Xavi Cardelús va obtenir el seu millor resultat al campionat de Moto2, finalitzant a la 22a posició i notant una evolució sobre la màquina.

Després de realitzar una bona sortida va col·locar-se a la 19a plaça. Després guanyava un lloc que va mantenir durant les set primeres voltes. Al darrer terç de la prova va cometre alguna errada, condicionat pel desgast físic, classificant-se finalment 22è. «Estic realment content de com ha anat la cursa perquè he lluitat, he treballat de valent i el meu rendiment ha estat força bo. He rodat el 18è al llarg de la primera part de la prova, molt a prop dels punts i ho he fet amb comoditat, sense tenir la sensació d’anar per sobre dels límits», indicava Cardelús. Els pilots s’estrenaven a la carrera tailandesa i «s’ha notat que era un circuit nou per a tots».

«He fet et un pas endavant clar en aquest Gran Premi i he mantingut l’evolució i el creixement de la resta de la temporada al Campionat del Món»

Al tram final de la cursa «la calor i el cansament producte de les moltes curses que estic acumulant pel fet de disputar dos campionats, m’han afectat més del que esperava i he comés petites errades que m’han fet cedir tres posicions, però tot i això, crec que he fet un pas endavant clar en aquest Gran Premi i he mantingut l’evolució i el creixement de la resta de la temporada al Campionat del Món». El pilot de l’equip Marinelli Snipers marxa amb molt bones sensacions de Tailàndia, valorant «més el rendiment que la posició. Estic segur que aquestes sensacions em serviran molt per afrontar el triplet asiàtic». El guanyador de la cursa va ser l’italià Francesco Bagnaia, líder de la categoria i que va sumar la seva setena victòria aquesta temporada. A més, va aconseguir el triomf número 800 d’un pilot transalpí al Mundial. Al segon calaix del podi va pujar el seu compatriota Luca Marini i al tercer el portuguès Miguel Oliveira.

Després d’aquesta cita asiàtica, l’andorrà torna a disputar el Campionat d’Europa de Moto2. Ho farà diumenge al Circuit d’Albacete. A continuació canviarà de nou de continent per tornar al Mundial i disputar les proves de Japó, Austràlia i Malaisia.