El Sant Julià empata al clàssic i segueix líder

La Lliga Multisegur Assegurances continua amb el mateix líder després que qui ocupa aquesta privilegiada plaça, la UE Sant Julià, empatés amb el defensor del títol, el Vallbanc FC Santa Coloma.

El clàssic va finalitzar en igualada (1-1). Teixeira posava per davant als colomencs al minut 40 i Blanca feia l’empat al 61. Els lauredians van acabar el partit amb nou jugadors després de les expulsions de Vinasco i Agulilar. Per part del Vallbanc, Rebés tampoc va concloure el matx. El Sant Julià segueix líder en solitari, un punt per sobre de l’Inter Club Escaldes, que va empatar el seu duel amb la UE Santa Coloma (1-1). Bernat marcava per als groc-i-negres al 38, i a 10 minuts per al final Mateo posava la igualada. Txus Rubio va acabar expulsat. L’única victòria va ser la que va aconseguir l’FC Lusitans sobre l’FC Ordino (2-0). Marcaven Lazcano (25’) i Martins (64’). L’enfrontament entre l’FC Encamp i la UE Engordany va quedar ajornat i es disputarà el 25 d’aquest mes a Prada de Moles.