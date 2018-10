Segueix pagant els errors defensius

Derrota contundent de l’FC Andorra al camp del CF Montañesa (4-0). Els andorrans continuen donant facilitats defensives al rival, comportant que les victòries s’escapin. A Barcelona suma la segona derrota consecutiva.

Els locals es van avançar al minut 25 amb un gol de Murillo, en un xut de falta que no va tocar ningú i que es va acabar introduint dins la porteria de Silverio. Els andorrans va tenir l’opció d’empatar, amb una rematada d’Alàez que s’escapava alta. A la represa els tricolors ho van intentar, però va ser la Montañesa qui va sentenciar. Ruiz al 65 feia el segon, amb un xut que sortia rebotat. Aquest gol va fer mal a la moral andorrana. Al tram final arribaven les dues dianes següents. Al 86 Areitio aprofitava un mal rebuig en un córner per marcar, i al 89 Maldonado materialitzava el quart. «Errades puntuals ens estan penalitzant massa en el que va de temporada. Defensivament hem de millorar. Tenim equip i qualitat per estar més a dalt a la classificació», indicava Josep Joan Linares, que ahir dirigia l’equip andorrà.