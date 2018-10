El COI avala la presentació de la candidatura Pirineus-Barcelona 2030

El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha anunciat aquesta matinada de dilluns -hora catalana- que dóna llum verda a la candidatura Pirineus-Barcelona perquè comenci a treballar en una proposta concreta per a l'organització dels Jocs Olímpics d'Hivern de l'any 2030.

La decisió d'acceptar la candidatura catalana s'ha donat a conèixer a la capital de l'Argentina, Buenos Aires, en el marc d'una reunió del COI tot coincidint amb la celebració, a la capital argentina, dels Jocs Olímpics de la Joventut. El consultor del COI, Gilbert Felli, ha presentat l'informe que ha elaborat a partir de la visita de tres dies que va fer a Catalunya ara fa tot just un mes. L'aval d'aquest organisme fa possible el pas a la següent fase, que consisteix a formalitzar la precandidatura després que s'ha constatat que el territori compta amb les infraestructures necessàries per poder acollir l'esdeveniment. Així, Pirineus-Barcelona entrarà en la llista de candidates per a l'edició del 2030. La previsió és que la ciutat designada pel COI s'anunciï set anys abans, al 2023.

A la visita que va fer el mes passat, Gilbert Felli va conèixer les estacions d'esquí de La Molina i Baqueira-Beret. La Cerdanya, per la seva proximitat amb Barcelona, es perfila com un dels nuclis clau de la candidatura. Felli, que entre d'altres Jocs Olímpics havia supervisat els de Barcelona'92, també es va reunir amb l'alcalde de la Seu, Albert Batalla, que li va mostrar la capacitat organitzativa de la ciutat tot coincidint amb els preparatius de les finals de la Copa del Món d'eslàlom d'aigües braves. Al pas per l'Alt Urgell, el representant del COI també va visitar l'Aeroport Andorra-la Seu. I de tornada a Barcelona, es va interessar per projecte de l'Espai Barça, que inclou la construcció d'un nou Palau Blaugrana que, com l'actual, tindria al mateix recinte una pista de gel permanent.

Un dels punts en què va incidir Gilbert Felli en la visita al Pirineu és a instar els aspirants a acollir els propers Jocs a tenir ja a punt el gruix principal de les infraestructures, per tal que acollir l'esdeveniment no obligui a fer despeses excessives o bé innecessàries al territori que l'acull.