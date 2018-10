El Govern adquireix 6.000 vacunes contra la grip

La campanya 2018 de vacunació contra la grip estacional va començar ahir al matí amb les mateixes dosis de vacunes que l’any passat (6.000), quan se’n van administrar un total de 5.877. L’objectiu és disminuir la morbimortalitat causada per la grip en els grups de pacients d’alt risc de la població del país. Entre aquests grups, tal com va explicar una de les responsables del CAP de la Massana, Patricia López, hi ha els nadons a partir dels sis mesos amb patologies cròniques, les persones majors de 65 anys, les que viuen en residències sociosanitàries o dones embarassades, entre d’altres. Per a tots ells, la vacuna és gratuïta, ja que la seva situació es pot complicar amb el contagi d’una grip. El personal sanitari o sociosanitari que atén aquests pacients, també es pot beneficiar de la gratuïtat de la vacuna per la possibilitat que puguin transmetre la malaltia. La resta de la població susceptible de vacunació que pertany a un grup de risc la pot rebre als centres de salut, als centres d’atenció primària amb recepta mèdica, excepte els majors de 65 anys que no la necessiten, i als consultoris mèdics que han decidit administrar vacunes.

Vacunes segons la geografia

López va explicar als mitjans que la vacuna d’enguany s’ha creat en base a les grips anteriors generades al país. «Aquest hivern l’OMS ha determinat que hi ha quatre soques» susceptibles de contagiar-se segons la nostra posició geogràfica, va detallar. Els efectes secundaris que se’n poden derivar són «cansament, mal de cap i miàlgia», tot i que la infermera va assegurar que són símptomes lleus i en cap cas es produeix una nova grip o constipat com a reacció, «com a vegades es diu». La campanya s’allargarà fins al 28 de desembre, però des de Salut van recomenar vacunar-se entre els mesos d’octubre i novembre.