Quan no guanyar no implica perdre

Ser una Top Model. Aquest és el somni que perseguien les 11 participants de l’edició andorrana del certamen World Top Model (WTM). De les 11 participants només una va poder posar-se la banda que la portarà a la final de la Xina, aquesta va ser Paula Cristina Da Silva.



Da Silva, de 20 anys, representarà el Principat a la ciutat xinesa de Schezhen el dia 15 de desembre. A més, viatjarà a Milà on se la formarà i se la introduirà a alguna de les famoses agències de models de la ciutat italiana. El futur de la guanyadora comença a agafar forma però, què passarà amb la resta de participants?



World Top Model és un certamen de bellesa que, segons el seu director Fiore Tondi, es diferencia de qualsevol concurs pel fet que no només la guanyadora té l’oportunitat de començar una carrera com a model. De fet, des de la direcció ja han deixat anar la bomba informativa. Andreea Lunca, directora de l’Acadèmia WTM a Itàlia ja ha dit que «les dues primeres noies vindran a l’acadèmia, volem que treballin amb nosaltres». Això vol dir que Andrea Cadena ja té un peu posat al món de la moda. Però podria no ser l’única, ja que Dora Ildiko Kanizsa, directora internacional de l’Acadèmia WTM, ha afirmat que «la tercera noia [Marelyn Cruz] també era molt interessant».



Edit Barabas, model de passarel·la que col·labora amb WTM, constata que té uns ulls molt crítics a l’hora de valorar les models i recalca que «les tres primeres, per mi, tenen alguna cosa més, quelcom inexplicable, exòtic, diferent de la resta de noies». Tot i això, la model explica que s’ha de tenir en compte que eren noies inexpertes i molt joves però WTM els dona l’oportunitat de tastar el món del modelatge i decidir si els agradaria dedicar-s’hi o no perquè «no és una professió que lligui amb totes les personalitats, hi havia noies més tímides que d’altres i això es nota amb la mirada o amb la manera de caminar».



No obstant això, Kanizsa diu que tot es pot ensenyar i que, de fet, els encanta fer-ho perquè «és molt maco donar la nostra experiència a les noves generacions i veure com les noies aprenen de nosaltres. És clar que quan érem més joves era molt maco veure’ns a les portades de les revistes però ara estem orgulloses quan veiem els resultats en les noies».

La final

A només dos mesos de la final encara queden molts detalls a concretar però el que el director de la WTM té clar és que «serà un esdeveniment enorme perquè els xinesos es tornen bojos amb els concursos de bellesa i les models, especialment quan els organitzadors són europeus».



La Xina és un dels països que controla la indústria de la moda i hi ha molta demanda de models europees. Per això, la direcció afirma que «per a les agències venir a la final suposa tenir un càsting gratuït, fet que fa que les finalistes tinguin moltes oportunitats». Qui sap si d’aquí a uns anys tindrem una Claudia Schiffer andorrana.