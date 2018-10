Espot valora que el Tribunal de Corts té fectius suficients per al 'cas BPA'

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, ha destacat que els efectius actuals amb què compta el Tribunal de Corts són suficients per “fer front” al primer dels judicis per l’afer BPA “com correspon a un estat de dret democràtic”. D’aquesta manera ha afegit que el que no es pot fer és “pensar la plantilla d’un tribunal en base a eventuals maniobres dilatòries o circumstàncies excepcionals”.



D’aquesta manera, s’ha referit a la possibilitat que els magistrats poguessin ser recusats en base a la petició feta per una de les defenses i que el judici es vagi posposant i ha remarcat que aquest tribunal compta amb els efectius necessaris per fer front a la feina ordinària.



D’altra banda, i qüestionat sobre el fet que ja hagin estat diversos els representants de Demòcrates per Andorra que l’han assenyalat com el candidat ideal per liderar la formació de cara a les eleccions generals, Espot ha destacat que agraeix “les mostres de suport” però ha descartat posicionar-se fins que la comissió ad hoc no digui quina és la persona o persones de consens.