Batalla demana més seguretat a la carretera N-260

El nou subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha visitat per primera vegada aquest dilluns l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, on ha mantingut una reunió de treball amb l'alcalde de urgellenc, Albert Batalla.

Entre d'altres demandes pendents relatives a la ciutat i a l'Alt Urgell, Batalla ha demanat a Crespín per la implementació de millores per incrementar la seguretat a la carretera N-260 al seu pas pel municipi. L'alt volum de trànsit que hi ha en aquesta travessia urbana de l'Eix Pirinenc, sumat al fet que hi ha dos passos de vianants que donen accés al polígon de Lleteries, fa que sovint hi hagi atropellaments o ensurts en aquell punt. Veïns de la Seu han recollit signatures per tal que les administracions reforcin la seguretat i implantin mesures per obligar a reduir la marxa als vehicles que no respecten el límit de velocitat.

En el decurs de la reunió, Albert Batalla ha plantejat al subdelegat del Govern la possibilitat d'habilitar a la comissaria de la Policia espanyola a la Seu d’Urgell un servei per a l’expedició de les targetes d’identificació dels ciutadans estrangers (NIE), per evitar així els desplaçaments que ara han de fer fins a Lleida. Crespín s’ha compromès a traslladar la petició a la Direcció General de la Policia per estudiar possibles solucions.

Pel que fa a l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell, Albert Batalla ha recordat al subdelegat que la instal·lació segueix esperant la validació del sistema GPS de navegació i l'autorització per rebre vols de fora de l'Espai Schengen. El subdelegat a Lleida ha transmès a l’alcalde que "el Ministeri de Foment coneix aquestes demandes" i que treballa per buscar-hi solucions "factibles". Tot i això, ha matisat que des del Govern espanyol la consideren una qüestió amb "complexitat" perquè hi intervenen "diverses administracions i organismes de caire nacional i internacional".

Durant l'estada a la Seu, José Crespín també s'ha trobat amb l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d’Andorra, Joan-Enric Vives, i ha visitat les comissaries de la Policia estatal i de la Guàrdia Civil. Finalment, a la tarda ha fet una altra reunió de treball amb l’alcaldessa de Bassella, Cristina Barbens.