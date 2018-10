Els refugiats sirians arribaran a Andorra a finals de mes

Sembla que aquesta vegada és la definitiva. Després de mesos intentant aconseguir tots els permisos necessaris, entre el 20 i el 30 d’octubre, els refugiats sirians acollits pel Govern abandonaran finalment el camp en el qual es troben als afores de Beirut per posar rumb al Principat. Malgrat que la intenció de l’Executiu era que arribessin a principis del mes passat, la manca de documentació de viatge per part del govern libanès els va impedir la sortida del país àrab en les dates previstes. «Els documents ja estan enllestits, ara només falta tenir-los físicament», va explicar ahir el responsable del trasllat de la Comunitat de Sant Egidi, Xavier Vidal. Aquests documents són els que permetran als refugiats sortir del Líban i creuar Catalunya, des de l’aeroport de Barcelona fins a la frontera amb Andorra. «La documentació andorrana ja fa mesos que està enllestida», va reconèixer el responsable.



Respecte a l’estat d’ànim d’aquestes persones, Vidal va dir que «estan molt il·lusionats» i «tenen moltes ganes» d’arribar. A més, el Govern va elaborar un vídeo en català i àrab on els explica la història i el funcionament del país perquè puguin tenir un millor coneixement. En total vindran dues famílies: una formada per dos adults i dos adolescents i un matrimoni jove amb un bebè.