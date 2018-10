L’associació de consumidors vol regular el preu dels coberts

La recent creada Associació de Consumidors i Usuaris (ACU) està treballant, juntament amb el Departament de Consum del Govern per regular el cobrament de coberts que alguns establiments de la restauració ja estan aplicant al país malgrat la manca de legislació al respecte. Precisament aquesta manca de normativa fa que, a dia d’avui, els restaurants no segueixin cap criteri a l’hora de decidir si cobren un percentatge als seus clients per cobert o no. És per això que, en alguns casos, els consumidors han reclamat el que els cobraven sota aquest concepte i se’ls ha retornat. La voluntat de la nova associació és reglamentar en quins casos un local podrà cobrar els coberts. És a dir, només es podrà obtenir un suplement en cas que el restaurant ofereixi una sèrie de serveis i requisits als seus clients. En cas que els compleixi, el local podrà decidir si cobra un plus als seus clients en aquest concepte o no. Aquest és, per exemple, el model que se segueix a França i que per ara s’està estudiant també a Andorra, segons informen des de la mateixa associació de consumidors.

El canvi es podria fer sense modificar la llei i detallant els canvis a través d’un reglament. De moment, però, des de l’ACU es demana als restaurants que tinguin aquesta taxa que informin del seu cost als consumidors a la carta o a l’entrada del local per evitar confusions i mals entesos amb els clients.