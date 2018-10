DA planteja accedir al divorci sense separació prèvia ni motiu

DA planteja «homogeneïtzar i modernitzar» la legislació sobre família vigent al país amb modificacions com l’accés al divorci sense pas previ per la separació i sense haver d’adduir cap motiu per al trencament del vincle. Aquesta actualització «d’acord amb la realitat social», segons va explicar la consellera general del grup, Sofia Garrallà, s’inclou a la Proposició de llei qualificada de la persona i de la família admesa a tràmit el passat dia tres. Una altra de les actualitzacions que contempla la proposta és l’equiparació total entre els convivents que conformen les unions estables de parella i els cònjuges dels matrimonis o de les unions civils. A més, DA vol incloure a la futura llei «un precepte que deriva de la jurisprudència al país: que els menors de més de 12 anys han de ser escoltats» en els procediments que afecten els aspectes contemplats a la llei de la persona i la família.

Calendari

Pel que fa a les possibilitats que la llei té de prosperar quan falten cinc mesos per a les eleccions i amb el conegut embús legislatiu al Consell General, Garrallà va afirmar: «Esperem que es pugui aprovar, encara no hem rebut cap imput dels altres grups».H