‘Invencibles’, l’homenatge de Regada al combat del càncer

L’Assandca també proposa, el mateix dia, un concert de jazz a càrrec de Pedro Cornago, on es posaran en pràctica els fonaments de la musicoteràpia, és a dir, dels beneficis de la música en l’àmbit de la salut i del tractament de diferents malalties, també les oncològiques. El concert estarà precedit per la conferència de la metgessa i musicoterapeuta Maria Rosa Gutiérrez, que n’explicarà els principis.

L’artista pluridisciplinària Emma Regada presentarà l’escultura Invencibles en el marc de la setmana de conscienciació per la lluita contra el càncer de mama que Assandca celebra, amb la col·laboració de Vall Banc, a partir del 18 d’octubre. L’escultura s’ubicarà a la plaça Rebés des del mateix dia 18 i representarà una dona que, en lloc de cor, tindrà un engranatge que simbolitzarà com les dones mai s’aturen, tot i els embats que la vida els pot donar.

