Vinyes i Font surten més reforçats del Jarama

El Campionat d’Espanya de Resistència (CER) es decidirà a mitjans de novembre al Circuit de Barcelona-Catalunya. Joan Vinyes i Jaume Font tenen totes les opcions per revalidar el títol de la categoria TCR, després del seu pas pel Jarama i sortir-ne com a líders, aconseguit al traçat madrileny una segona i tercera plaça.

En els entrenaments oficials Vinyes aconseguia la pole position entre els TCR de la seva tanda, mentre que Font assolia el cinquè lloc. La primera cursa va ser moguda. Primer perquè va començar amb una hora de retard per un accident a la carrera prèvia, del Campionat d’Europa de camions (ETRC). A la prova inicial de Classe 1 i GTs un altre accident va obligar a la direcció de carrera a treure la bandera vermella abans de completar la primera volta. Els pilots van haver d’esperar 45 minuts per començar a córrer. Vinyes i Font van ser molt regulars i van saber conservar la mecànica i els pneumàtics, finalitzant segons. «Vam arribar al final amb les rodes al límit, m’atreviria a dir que vam tenir sort. D’inici no vaig anar tot el ràpid que es podia, precisament per evitar, en tant que fos possible, el desgast de les rodes», indicava Vinyes. El segon lloc va ser «molt treballat».

A la cursa posterior l’equip va realitzar un canvi d’estratègia, amb Vinyes fent el primer relleu. Després de remuntar van concloure a la tercera plaça. «Els resultats aconseguits al Jarama eren els que necessitàvem per seguir vius en el CER 2018, ara haurem de ser igual d’efectius a l’última cita de la temporada. Aquesta trcera posició ens carregarà amb 10 segons extres de handicap de Montmeló, però en ser una carrera de dues hores non-stop veurem que passa.