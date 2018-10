Laura Orgué és atropellada entrenant en bici

Laura Orgué, campiona del món de quilòmetre vertical i tècnica de l’equip d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí, va ser atropellada per un cotxe quan es trobava entrenant en bicicleta. Fruit de la topada va acabar amb la clavícula fracturada. A les seves xarxes socials la igualadina exposava que «sempre havia pensat que la bici de carretera tenia els seus riscos convivint amb el trànsit motor», i aquests els va «viure en la pròpia pell. Després de creuar-me amb un cotxe en una carretera massa estreta i impactar-hi brutalment, el resultat és ‘només’ una fractura de clavícula». En els propers dies haurà de fer repòs.

