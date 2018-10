Bones sensacions tot i debutar amb una derrota

El VPC femení s’estrenava en rugbi a 15. El nou projecte del club arrencava a Terrassa. L’equip va perdre però va finalitzar amb bones sensacions pel desenvolupament que van tenir a mida que s’anava completant el matx. En el transcurs de la temporada esperen seguir una línia ascendent a nivell de joc i resultats.

Sarti-Gardes: «Tenim moltes coses a treballar i veiem que hi ha potencial per fer una bona temporada. Hi ha moltes ganes de fer-ho bé»

El debut era al camp del CRC Terrassa femení. Les vallesanes, amb més bagatge que les andorranes en el quinze, es van imposar per 34-15. Per part andorrana les marques eren obra de Carla Micas, Raquel Sebastià i Anna Casals. Es van desplaçar 18 jugadores i només tres tenien experiència anterior en rugbi 15: Aina Margalef, Raquel Sebastià i Nàdia Olm. Un dels entrenadors del VPC, Manu Sarti-Gardes, indica que d’inici «teníem una mica d’estrés i precipitació perquè no sabíem com sortiríem, però a mida que el partit anava transcorrent l’equip va anar creixent. Tot i el canvi de modalitat hem donat la talla i és un bon primer enfrontament. Estem satisfets i segur que en els pròxims partits es veurà una evolució positiva».

Tot i rebre sis marques «hem fet un gran treball de defensa», mentre que els assajos es van materialitzar «aprofitant la nostra velocitat, obrint ràpid i donant continuïtat al joc». En endavant «tenim moltes coses a treballar i veiem que hi ha potencial per fer una bona temporada. Hi ha moltes ganes de fer-ho bé», apunta el tècnic.

Afrontar el 15

Passar a jugar a Catalunya va significar canviar de modalitat i juntar els equips sènior i sub-18. Margalef exposa que «era el primer partit i anàvem una mica perdudes, perquè no hem pogut treballar gaire el 15. Però hem acabat molt contentes per la progressió mostrada dins el camp, sobreposant-nos al xoc inicial de la primera marca». A més, «vam fer un gran treball dins la melé». Per a la majoria el matx va servir per entrar en contacte en una nova manera de jugar i «veure un 15 real, amb oposicions i la colocació tant en defensa com en atac», que no es troben en els entrenaments.

Les diferències entre les dues modalitats són significatives, sobretot en aspectes tàctics, però també en el físic. El seven és «molt explosiu tota l’estona», en el 15 «s’ha d’aguantar molt durant molts minuts». L’estrena a casa serà dissabte a l’Estadi Nacional a les 19.00 hores. El rival serà l’RC Sitges, que a la primera jornada es va imposar a l’AVRFCB per 95-0. L’experiència de Terrassa i les sessions d’entrenament acumulades serviran per a que «el proper partit no comencem de zero» i moltes de les novetats que es van trobar en joc el cap de setmana passat, ja no sorprendran. A l’equip li cal «entrenar el 15 específic», assegura Margalef, que veu a l’equip «amb potencial» per realitzar una bona temporada.