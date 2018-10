Els baixos percentatges en el tir estan castigant al MoraBanc

Ibon Navarro ho té molt clar. L’entrenador del BC MoraBanc Andorra veu on falla el seu equip. Després dels partits contra el Divina Seguros Joventut i l’FC Barcelona Lassa ja va fer-ho evident. Al darrere, en defensa, les coses s’estan fent bé, però no és així en atac. Els percentatges de tir no estan sent gens bons, comportant que en cada matx s’estigui patint, amb una situació que seria diferent només que hi hagués una mica més d’efectivitat ofensiva. L’equip està en fase d’evolució i el tècnic basc incideix en la millora individual i col·lectiva.

Són tres jornades les que s’han disputat de la Lliga Endesa i els números no milloren, circumstància que porta a que el MoraBanc sigui dels pitjors equips en facetes d’atac i percentatges. Amb tot, té el mèrit de sumar dos triomfs. Això sí, és la millor defensa de la categoria. Ofensivament, el conjunt andorrà és el quart pitjor, amb una mitjana de 72 punts per partit. El marcador més elevat el va aconseguir a l’estrena de l’ACB davant l’UCAM Múrcia, anotant-ne 78. Contra la Penya en va realitzar 75 i amb el Barça 63. Les últimes temporades l’equip s’havia caracteritzat per marcadors alts i ser un dels màxims encistelladors de l’ACB, però aquest curs els números són força diferents. L’encert en els llançaments tenen a veure, perquè no s’està fi en el tir i en ocasions no s’ha escollit la millor opció per mirar a cistella o ha existit precipitació.

L’aspecte més positiu és la defensa, ja que l’equip és qui menys punts rep en aquest inici de curs

Especialment malament s’està mostrant en els triples. És el pitjor equip, amb un pobre 26,19% d’encert des de més enllà de la línia dels 6,75 metres. Només han estat efectius 22 dels 84 tirs llençats. L’estadística més pobre des d’aquesta distància va ser davant el Joventut, amb només un 16%, fruit d’un 4 de 25. Contra el Barça va ser del 31% i amb l’UCAM del 36%. En els tirs de dos el MoraBanc no està massa millor. És el tercer per la cua en aquest rànquing amb un 48,67%. El Delteco GBC, penúltim, té el mateix percentatge i només la Penya presenta xifres inferiors (38,89%). Des del tir lliure està millor, sent onzè amb un 74,07%. Aquestes són dades a la Lliga Endesa. A l’EuroCup els números són una mica millors. Només ha jugat un partit, a la pista del Galatasaray, portant una derrota de Turquia. A Istanbul va obtenir un 85% en els tirs d’un punt, 48,9% en el de dos, i 23,5% de tres.

Tot és un conjunt i en l’apartat d’assistències tampoc s’està reeixit. És el conjunt que menys passades que acabin en cistella realitza, amb una mitjana de 12 per matx. Constrasta amb les 21 que porta a terme el líder del rànquing, el Kirolbet Baskònia, amb un total de 21. Pel que fa a la valoració és el quart començant per la cua amb un promig de 71. El conjunt vitorià és també qui encapçala aquest rànquing, amb 108,67.

Millor defensa

No tot és dolent, perquè la tasca defensiva que desenvolupa el MoraBanc el porta a ser la millor defensa de la Lliga Endesa. Fins el moment en els tres partits disputats ha rebut només 208 punts, que significa una mitjana de 69,33 per partit. L‘enfrontament on va rebre menys puntuació va ser aquest darrer al Palau Blaugrana, encaixant 63 punts. Davant la Penya en van ser 65 i amb l’UCAM 78. A l’EuroCup, amb el Galatasaray, la xifra es dispara fins als 84.

Whittington s’està mostrant com el jugador més solvent en atac de la plantilla andorrana

En facetes atacants qui s’està mostrant com el més solvent és Shayne Whittington. I això que es va perdre el primer tram de la pretemporada i alguns partits d’aquest període a causa d’una lesió. L’estatunidenc és el màxim anotador del MoraBanc amb una mitjana de 13,7 punts per enfrontament, ocupant la 14a plaça del rànquing de punts juntament amb Garret Nevels, del Delteco GBC. El rendiment del pivot està sent més que positiu, demostrant una bona adaptació a la plantilla i a la competició. Als dos últims partits va ser clau i va aparèixer en moments importants per a fer reaccionar al seu equip a base de punts i joc. Contra el Joventut va tenir la seva actuació anotadora més destacada, acumulant 17 punts. Contra el Barça en va fer 14, mentre que davant l’UCAM 10. A Istanbul només en va aconseguir cinc. És el jugador més valorat de l’equip, amb 15 punts, i la seva entrada a la pista sempre està sent destacada, perquè és dels que menys minuts té. És el setè jugador de la plantilla en aquest aspecte, però el primer en anotació i valoració. De mitjana està tenint 17 minuts per matx. El segon que més anota de la plantilla del conjunt del Principat és Dylan Ennis amb 10,7.

Rafa Luz optarà al Premi per al millor jugador llatinoamericà instaurant per la Lliga Endesa

33 Els jugadors de la Lliga Endesa opten a un nou premi. Serà només, en aquests cas, als que són llatinoamericans. De la mateixa manera que cada jornada hi ha el jugador més valorat, amb una classificació general a final de la fase regular, es crea aquest trofeu amb els jugadors de Sud-amèrica, Centre-amèrica i el Carib. Aquesta campanya hi ha 25 d’aquests països. La colonia més important és la d’Argentina, amb un total de 10. Els segueixen Brasil (4), Mèxic i República Dominicana (3), Uruguai (2), i Cuba, Puerto Rico i Haití (1). De la plantilla del MoraBanc només hi ha un component que opti al premi, el brasiler Rafa Luz. L’elecció de cada jornada sorgirà de la votació que durà a terme un jurat composat per periodistes i personalitats del bàsquet, ja siguin jugadors i entrenadors en actiu, com ja retirats. Aquesta tercera jornada és la primera que es vota, perquè les dues primeres encara no estan completades, i el guanyador va ser l’argentí Nico Laprovittola, base del Divina Seguros Joventut. Dos tirs lliures seus a 2,6 segons per al final van servir als verd-i-negres per vèncer a la pista del BAXI Manresa. A més va anotar 16 punts i va acumular 10 assistències i tres rebots, per una valoració total de 21. Laprovittola va obtenir 13 dels 15 punts que es poden assolir com a màxim. Per darrere està el seu compatriota del Reial Madrid Facu Campazzo (9) i el mexicà del Montakit Fuenlabrada Paco Cruz (6).