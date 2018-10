Martí assegura que no es firmarà res amb la UE que sigui inassumible

L’enrenou generat pel possible subsidi d’atur per als treballadors que retornen al seu país d’origen que hauria d’afrontar Andorra si vol entrar a la Unió Europea, va provocar la setmana passada totes les reaccions possibles, excepte la més important: la del cap de Govern, Toni Martí, que finalment es va pronunciar ahir al respecte i va fer un clam europeista. «El Govern d’Andorra no ha enganyat a ningú: no ha claudicat davant Europa en res i menys en coses que la ciutadania andorrana no pot assumir. Però és cert que no podem agafar només la part bona d’Europa», va assegurar. El líder de l’Executiu va manifestar que «totes les negociacions segueixen obertes» i es va oferir, més enllà del seu mandat, a contribuir a fer que l’aliança amb Europa sigui una realitat.



El cap de l’Executiu, però, va tirar pilotes fora sobre el subsidi d’atur. Lluny d’explicar quina és la situació real de les negociacions en aquest aspecte, es va fer seu el discurs de la UE, que clama que no pot haver-hi greuges entre ciutadans. «Europa no permetrà que un andorrà tingui unes prestacions socials determinades que no estan disponibles per a la resta de ciutadans europeus», va afirmar cautelós alhora que va indicar que ja compleixen amb aquest requisit. Preguntat sobre si el Govern ha estudiat l’impacte que un subsidi d’atur podria tenir sobre les arques de l’Estat, Martí va apuntar que els pressupostos ja contemplen aquest cost. Amb tot, Andorra no té un subsidi d’atur com a tal i només contempla les ajudes per desocupació involuntària.

Acusacions i explicacions

En el reguitzell d’explicacions que va haver de donar durant la Festa Magna 2018, Martí va acusar l’oposició de fer guerra bruta contra Europa i de fer creure a la ciutadania que el Govern vol imposar l’acord «a la força» i costi el que costi. «No és així, volem la complicitat de tots els sectors. No es farà res sense consultar-los», va prometre, a la vegada que va reclamar a viva veu que els deixin negociar en comptes de fer «un pobre favor al país creant i tenint por, així com jutjant negociacions que encara no han acabat». Tot i això, Martí va admetre que la comissió que dirigeix les negociacions vol tancar l’adhesió d’Andorra «ràpid» però va remarcar que «tot està per negociar i primer ens hem de posar d’acord», deixant entendre que el diàleg segueix obert fins que es tanqui l’acord en el seu conjunt. De moment, l’únic punt amb el qual s’ha arribat un acord és amb el capítol de lliure circulació de mercaderies, amb una transitòria per al tabac de 30 anys. Sobre aquesta qüestió, Martí va demanar al pròxim Executiu, sigui del color que sigui, que el sàpiga mantenir.

Falta de comunicació

No tot van ser explicacions i acusacions. Martí també va entonar el mea culpa en com el Govern ha comunicat les negociacions de l’acord d’associació, després que l’europarlamentari López Aguilar li recomanés que expliqués millor les negociacions en la visita al Principat la setmana passada. En aquest sentit, Martí va admetre que podria ser «més pedagògic i esforçar-se més». «Tenim l’obligació de tenir un discurs adequat per esvair qualsevol dubte. De fet, és la responsabilitat dels que creiem en Europa». El demòcrata va insistir en què l’Executiu s’esforça per fer entendre que la UE és una gran oportunitat, ja que creu que la ciutadania «no ho palpa». I va afegir que dir «no» és massa fàcil i va aprofitar per fer una nova crida a favor d’Europa. «Tancar-se és un error i la història d’Andorra ens ho demostra», va sentenciar.