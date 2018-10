Els exliberals d’Escaldes, d’acord amb la visió sobre la Unió Europea de Pintat

«Crec que amb Pintat podríem arribar a un bon acord per portar a terme la negociació amb Europa de forma diferent a com ho està fent DA». Així opina l’exvicepresidenta de Liberals d’Andorra, França Riberaygua, que no descarta fer el salt a una candidatura nacional si els contactes amb Unió Laurediana i Ciutadans Compromesos són positius. «Si som prous, perquè no», indica l’escaldenca.

Riberaygua afirma que amb Pintat podrien trobar una manera millor de liderar l’acord amb Brussel·les



Malgrat reconèixer que els de Pintat «són més conservadors», assegura que «tal com s’està fent ara [l’apropament a Europa], nosaltres també hi estem en contra». En aquest sentit, afirma que «Pintat no està en contra d’un acord amb la UE» però que «si la balança es decanta cap a Europa i no cap a Andorra és normal que no hi estiguem a favor».



Pel que fa a altres qüestions que també podrien comportar controvèrsia en el cas d’un hipotètic pacte com és la despenalització de l’avortament, Riberaygua considera que «els de Pintat són gent raonable» i recorda que «ningú vol destruir el coprincipat».



Altres membres d’Escaldes que també podrien formar part d’aquesta hipotètica nova agrupació veuen més complicat el salt a la candidatura nacional malgrat que tampoc la descarten. El que tenen clar és que, si finalment només fan una llista a nivell parroquial podrien donar el seu suport als pintadistes si el necessitessin per governar. Pel que fa a Europa, des del seu punt de vista, un acord amb Brussel·les és totalment necessari però no de la manera que s’està fent ara.



De moment, els ja independents escaldencs deixen la porta oberta al pacte i es reuniran tant amb UL com amb CC durant els propers dies. Això sí, les reunions seran, de moment, per separat. Pel que fa als massanencs, per ara asseguren que com a partit no s’han plantejat cap aliança ni tan sols si volen fer una llista nacional. Dins de la formació hi ha diferents opinions. Malgrat que alguns dels seus caps visibles, com és Carles Naudi d’Areny Plandolit s’hi ha manifestat obertament a favor, com a partit encara no s’ha pres una postura ferma. Segons Naudi, «encara queda molta feina per fer fins les eleccions» però té clar que «amb Europa cal tornar a començar i parlar de tu a tu».



Sigui com sigui, tots coincideixen en què els possibles acords «són molt embrionaris» però sembla que una clara crítica a com s’estan portant les negociacions a Brussel·les podria unir als dos grups d’exliberals que s’han separat del partit. H