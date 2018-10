Afers Socials detecta 12 casos d’abusos sexuals a menors

El ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior ha detectat aquest any dotze casos d’abusos sexuals a menors. Es tracta de la mateixa xifra que es va donar l’any passat però és molt superior a la que es donava el 2014, dos casos. Així ho ha explicat la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, que ha posat en relleu que quan més se’n parla del tema això permet que “aflorin nous casos”. En aquest sentit, ha detallat que el 2015 es van començar a fer les primeres campanyes per sensibilitzar sobre aquest problema. I precisament en el marc d’aquesta voluntat de posar sobre la taula aquesta problemàtica, aquest dilluns s’ha organitzat una xerrada que ha abordat la prevenció de l’abús sexual infantil en l’esport.



El secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal, ha explicat que la idea de fer aquesta conferència de manera conjunta entre Afers Socials i Esports s’emmarca en la campanya ‘Start to talk’ del Consell d’Europa, a la qual Andorra s'ha adherit, i que vol sensibilitzar sobre aquesta problemàtica que es calcula que afecta a un de cada cinc infants. Beal ha detallat que l’objectiu principal en aquesta primera fase de les accions és la “difusió” del missatge. Les altres dues fases següents han de ser l’acció, a través per exemple de mesures legislatives en les quals Andorra ja hi treballa establint, entre d’altres, eines a la llei de l’esport per evitar que persones amb antecedents puguin fer d’entrenadors; i l'altra fase seria la de l’acció, tal com ha detallat Beal.



Davant les dades del Consell d'Europa, Fenoll ha destacat que haurien “de ser zero”, però que de totes maneres, i davant aquesta realitat, cal fer-hi front perquè es pugui “minimitzar”, perquè es puguin detectar cada vegada més casos i perquè les persones que els pateixin rebin l’ajuda necessària. En aquest sentit, Fenoll ha recordat que es tracta d'un tema “tabú”, ja que sovint es dona en cercles molt propers a la víctima. Els casos que els han estat derivats, ha manifestat, els arriben per diferents canals, com poden ser els pediatres, l’escola o el mateix infant que denuncia els fets.



Sovint, víctima i abusador són del mateix cercle i els infants no s’atreveixen a denunciar-ho

I perquè es pugui fer “la màxima difusió” d’aquest problemàtica s’ha celebrat aquest dilluns la xerrada centrada en la prevenció de l’abús sexual infantil en l’àmbit de l’esport. Hi han intervingut els experts Francisco Javier Romeo Biedma, Laetitia Pachoud i Pilar Polo. Romeo ha posat en relleu que un dels problemes per a la detecció és que normalment l’abús arriba “a poc a poc”, és a dir, que és un procés gradual en què l’abusador “atrapa la víctima en una xarxa de silenci”. El que pot fer alertar que hi ha algun problema són “els extrems i els canvis radicals”. Així, s’ha de sospitar de nens excessivament agressius, menjadors o obedients i el contrari i també dels canvis que es puguin donar en el seu comportament. També ha destacat que sovint el problema aflora quan el nen ja és adult ja que moltes vegades aquest abús es dona amb persones properes, respectades i estimades; concretament en un 70-85% dels casos. “Incumbeix als adults ensenyar als nens a identificar el que els fa sentir malament” i que puguin demanar, d’aquesta manera, ajuda, ha dit. De la seva banda, Polo ha detallat que hi ha eines per combatre els abusos com per exemple arquitectòniques, a l’hora de dissenyar els vestidors i dutxes o organitzatives, fent que els entrenaments siguin oberts i hi hagi mesures de control del que fan els entrenadors. Ha remarcat que cal tenir en compte que els nens “són persones que fan esport” i que els entrenadors són educadors. “Si l’èxit és l’única cosa que ens mou potser no estem en les dreceres adequades”, ha conclòs.