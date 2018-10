Recta final dels treballs de la planta solar més gran d'Andorra

L’empresa contractada per realitzar aquestes feines és EnErGi, especialitzada en productes i serveis d'enginyeria amb seu a Banyoles. S’estan instal·lant 1.320 panells solars per ocupar 2.524 metres quadrats de superfície que són els que té la coberta. Aquests dies s'estan fent els últims retocs perquè a finals de mes estigui plenament operativa. La producció anual serà de 480.00kWh, l'equivalent, aproximadament, al consum de 150 llars.

Aquest acord se suma a les millores que Agora Internacional està realitzant actualment a l’escola i gaudeix també del vistiplau del comú de la Massana, remarcant així el seu compromís amb el medi ambient. La instal·lació tindrà una potència de 420kW i es convertirà en la planta solar més gran d’Andorra per davant dels 175kW de l'Estació Nacional d’Autobusos.

Els treballs per a la posada en funcionament de la planta solar més gran del país han entrat a la seva recta final. La companyia elèctrica Nord Andorrà va signar un acord amb Agora International School Andorra (societat Col·legi dels Pirineus, SA) per a la construcció i explotació de la planta de producció solar fotovoltaica al llosat de l'edifici de l’escola, propietat del comú de la Massana i situat a l’Aldosa.

