Partida de 300.000 euros per descontaminar l'amiant de Radio Andorra

El Govern té reservada una partida de 35.000 euros per treure a concurs l'elaboració de l'anàlisi que ha de determinar on hi ha amiant dins les instal·lacions de l'edifici de Ràdio Andorra. Així mateix, té reservada una de 300.000 euros, ja de cara el 2019, per iniciar tot el procés de descontaminació de les instal·lacions. Així ho ha explicat aquest dimarts al migdia la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, durant la presentació del llibre sobre la història de la radiodifusió del país.

Gelabert ha informat que des del ministeri ja s'està treballant en el plec de bases per a aquest concurs que ha de permetre tenir clars els punts on hi ha presència d'amiant. La licitació, per tant, "es treurà properament". En qualsevol cas, ha garantit que l'amiant "està concentrat dins les màquines" i que "no n'hi ha a l'ambient". Es va fer una auditoria i aquesta va confirmar que "està net", ha manifestat.

Pel que fa a la partida de 300.000 euros, s'inclourà dins del pressupost d'Ordenament Territorial. No se sap exactament quin cost tindrà aquest procés de descontaminació, i per tant és aproximatiu, ha justificat la ministra.

En la mateixa línia s'ha pronunciat, unes hores abans, el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres. Ha explicat que ja hi ha una empresa especialitzada treballant per a la redacció del projecte per poder licitar els treballs el més aviat possible. I que l'amiant no es troba a l'estructura de l'immoble, sinó en els béns immobles.

D'altra banda, Gelabert ha indicat que els treballs de descontaminació seran previs a tot el procés de rehabilitació per convertir Ràdio Andorra en museu i en la nova seu del ministeri d'Exteriors. La campanya està "suspesa fins que no estigui tot net i descontaminat", ha exposat. En qualsevol cas, es treballa "en paral·lel" i "sobre paper" en la planificació i el projecte perquè es pugui anar avançant.

Per la seva part, Torres ha indicat que els treballs de descontaminació no influiran en el calendari ja establert per al trasllat d'Exteriors.