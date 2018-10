Investigació minera prop de l’estany de Montcortés

Una empresa ha sol·licitat a la Direcció General de Mines els permisos per fer una investigació minera al municipi de Baix Pallars (Pallars Sobirà). La zona concreta es troba a les proximitats de l’estany de Montcortés, un dels pocs estanys del país d’origen càrstic, no glacial. Això vol dir que les seves aigües provenen d’una font interna, com en el cas de Banyoles. Els experts alerten del perill d’aquestes investigacions i futures prospeccions donat que podrien afectar el sistema hidrològic de la zona. Prop, hi ha el nucli de Peramea amb petites llacunes connectades hidrològicament amb l’Estany, que també es podrien veure afectades.

A Peramea ja van existir mines de cobalt desenvolupades durant un petit període del segle XX: la mina Solita. Això no obstant, en aquestes explotacions no es beneficiava el cobalt sinó els carbonats de cobalt, utilitzats amb finalitats ornamental. La mina va començar a funcionar als voltants del 1952 i va tancar les portes l’any 1959 per conflictes interns entre els propietaris, els explotadors i l’Administració.

La zona on ara es volen fer les investigacions mineres és molt pròxima a l’estany de Montcortés, indret inclòs dins de figures de protecció com la Xarxa Natura 2000 o el Pla d’espais d’interès natural (PEIN). La zona també es troba dins del Geoparc Conca de Tremp-Montsec. Segons Josep Maria Mata, doctor en geologia i president de l’Associació Sigmadot (Societat Internacional de Geologia i Mineria Ambiental per al desenvolupament i l’Ordenament del Territori) «no és aconsellable» l’autorització d’explotacions mineres en la seva superfície i demana que la Generalitat no autoritzi aquestes investigacions. En cas de prosseguir la tramitació dels permisos, caldria fer un estudi d’impacte ambiental. Al Pallars Sobirà, en un nivell més avançat, hi ha el projecte d’explotació minera a la zona de Salau, Alt Àneu. La plataforma Salvem Salau assegura que el projecte d’investigació minera per buscar or i wolframi a la Vall de Bonabé ja es troba en fase d’avaluació ambiental i que l’empresa Neometal Spania SL, una filial de la multinacional australiana Apollo Minerals Limited, ja ha presentat el document ambiental per a la sol·licitud d’inici d’avaluació d’impacte ambiental simplificada a la conselleria de Territori i Sostenibilitat. L’atorgament del permís està condicionat a la declaració d’impacte ambiental.