Compromís denuncia l'estat de la pista poliesportiva de Castellciutat

El grup municipal de Compromís X La Seu ha denunciat l’estat "lamentable en què està troba actualment la pista poliesportiva de Castellciutat, a tocar del polígon industrial del poble. Aquesta instal·lació, recorden, es va construir l’any 1991 "per donar resposta a les necessitats de la joventut de Castellciutat de tenir un espai propi on fer pràctiques esportives sense haver-se de desplaçar a la Seu".

Compromís ha exposat que "la pista poliesportiva es troba en un estat d’abandó total i absolut, amb els vestidors oberts sense cap tipus de sistema de tancament i en un estat deplorable, i amb les instal·lacions totalment destrossades". Pel que fa a la pista de joc, detallen, "el formigó està en mal estat i hi manquen les porteries i cistelles per poder exercir la pràctica de l’esport".

El primer grup de l'oposició conclou que "una vegada més, l’equip de govern del PDeCAT mostra la seva desídia davant el manteniment dels equipaments públics i no donen cap solució a aquesta mancança". El comunicat hi afegeix que "la Seu no pot aspirar a ser una ciutat turística si els espais públics es troben en mal estat". El portaveu de Compromís, Òscar Ordeig, considera que "el pressupost destinat a manteniment és ínfim si el comparem amb els recursos que es destinen a altres partides", entre les quals esmenten els prop de 2 milions d'euros per construir el nou magatzem de les brigades municipals, que Ordeig creu que és "del tot innecessari".