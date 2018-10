La nova Llei de finances comunals, en vigor el 2020

Els cònsols de les set parròquies volen tenir enllestida la modificació de la Llei de finances comunals com més aviat millor perquè el nou text entri en vigor el gener del 2020. És per això que serà un dels temes centrals de la pròxima reunió de cònsols. Així ho han explicat els mandataris d’Ordino i la Massana, Josep Àngel Mortés i David Baró, en la roda de premsa posterior a la reunió de cònsols.



Fins ara els interventors dels set comuns han estat treballant en la proposta per mirar d’adequar un text «antic» a la nova legislació que l’afecta, com la Llei de bases de l’ordenament tributari o les lleis de transferències i competències. D’altra banda, el canvi també ha de permetre regular, sempre mantenint un criteri d’interès general, les bonificacions i exempcions per impulsar el comerç, l’emprenedoria o fins i tot avantatges fiscals per promoure els habitatges de lloguer. «La idea és evitar els buits legals amb què ens trobem ara», ha exposat Mortés. La feina es mirarà d’avançar durant la propera reunió de cònsols, amb un debat monogràfic i els cònsols no descarten entrar el text al Consell General abans del final d’aquesta legislatura. Amb tot, són conscients que és molt probable que no prosperi i s’hagi de tornar a entrar en la pròxima.

Cens caní

Un altre dels temes que han tractat en la reunió mensual dels mandataris comunals és el cens caní i la identificació per ADN de les tifes dels gossos. En aquest sentit s'ha anunciat que demà surt publicat al BOPA el concurs que ha de permetre contractar l’empresa encarregada de fer, d’una banda les analítiques per disposar d’un registre d’ADN, i de l’altra, les proves per identificar els excrements que no es recullin al carrer. Ara resten a l’espera que el Govern aprovi el nou reglament que fixarà l’obligatorietat de la prova.