La sub-21 viatja a Anglaterra i la sub-19 s’enfronta a Espanya

La selecció absoluta, la sub-21 i la sub-19 tenen compromisos europeus aquesta setmana. Els de Justo Ruiz juguen demà passat al Chesterfield Stadium contra Anglaterra, un rival que arriba classificat però que no ha donat treva a cap rival. A més, són els campions del món sub-20. Sens dubte, serà el partit més complicat. Així mateix, molts jugadors anglesos voldran una oportunitat, entre ells, el jove jugador del Manchester City, Phil Foden. Tot i això, fa un any, Anglaterra només va poder guanyar per 0 a 1 a l’Estadi Comunal. Va ser un partit on el fortí andorrà va ser més que evident.

«Hem de plantejar el partit amb valentia, però sent molt conscients que juguem contra el líder d’un grup destacat i que ja està classificada», afirmava Ruiz. «És un duel que té tots els ingredients per agafar-lo amb la màxima concentració i seriositat», afegia. En aquest sentit, l’equip comptarà amb Jordi Aláez, que, sancionat amb l’absoluta, torna a la sub-21. Amb qui no comptarà Ruiz serà amb Joan Cervós i Max Llovera, que viatgen amb Koldo Álvarez pel partit de la Lliga de les Nacions de dissabte contra Geòrgia a Tbilisi. La sub-21 jugarà dimarts contra Letònia a casa.

«Es preveu un partit complicat, ens ve al cap el d’Holanda. Té jugadors que estan disputant la Premier League i és un partit ideal per donar oportunitats a jugadors que estan a l’elit com Foden», remarcava. «Hem d’entrar concentrats, aguantar els primers deu minuts la seva empenta, ja que sortiran a solucionar el partit com més aviat millor», reiterava. Així mateix, recordava que «tenen el record de casa» i que va ser un partit en el qual «van patir prou» i «van marcar amb un resultat no previst».

Per altra banda, la Federació Andorrana de Futbol ha desvelat avui la convocatòria de la selecció sub-19 pel Pre-Europeu que comença avui a Suïssa i en el qual Andorra debuta contra la totpoderosa Espanya. Després s’enfrontarà a Bielorússia i a Suïssa. «Quan sortim al camp hem de donar una imatge de selecció que anem cap endavant», assegurava Lucendo.