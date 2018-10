Els compromisos de la selecció absoluta i sub-21 han provocat que l'FC Andorra ajorni el segon partit aquesta temporada. El duel s’anava a disputar dissabte a la Borda Mateu contra el Mollerussa, equip líder del grup 2 de la Primera Catalana que compta els seus partits per victòries. L'enfrontament encara no té encara data per disputar-se.