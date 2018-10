L’Encamp s’estrena amb èpica a Sabadell

La fase regular de la Primera Masculina de voleibol va començar amb gesta pel C.V. Encamp, ja que van aconseguir vèncer al C. N. Sabadell a Les Naus per 2 a 3 en un 15 a 13 al tie-break. Va ser en un partit en el qual es van tenir bones fases bones però no es va ser del regular, al final, la victòria es va d’haver de disputar en un brillant final. La setmana que ve l’equip s’estrena a casa contra el recentment ascendit C. V. Saragossa.

«Estem molt contents amb el resultat, sabíem que serà un partit molt complicat», explicava el jugador Javi Borrego. «Teníem moltes baixes, anàvem amb mancances i tenim un resultat molt positiu», manifestava. Així, va recordar que «hem de seguir treballant i guanyar contra el Saragossa». «És una victòria moral molt important, però serà una lliga molt ajustada, amb condicions més complicades que la temporada anterior», concloïa Borrego.