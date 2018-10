Els residus procedents de la Cerdanya creixen un 53,8%

Les tones de residus procedents de la Cerdanya s’han incrementat en un 53,8% en els sis primers mesos d’enguany respecte a la xifra total de l’anterior. Si bé durant el 2017 es van importar un total de 2.967 tones de deixalles, la xifra ascendeix a les 4.563 tones fins al 30 de juny del 2018, segons les dades que el Govern va recollir en la resposta que va donar a les preguntes de la consellera socialdemòcrata, Rosa Gili, sobre la gestió dels residus.

El que s’importen són residus sòlids urbans municipals, en cap cas perillosos, que ja han estat sotmesos a un tractament mecànic de trituració i que arriben a Andorra per rebre una valorització energètica al Centre de Tractament de Residus (CTR). Un desplaçament que és possible gràcies al conveni signat entre el Govern i l’Agència de Residus de Catalunya al juny del 2017 i renovat aquest 2018 tot donant resposta al principi de proximitat i a la jerarquia de gestió. L’acord autoritzava la importació de fins a 10.000 tones anuals, una xifra que s’allunya molt de la de l’any passat però que podria assolir-se enguany si se segueix la tendència registrada.

Producció i reciclatge

Segons es desprèn de les dades facilitades, la producció de residus a Andorra va en augment, un factor que sovint s’atribueix a una major activitat econòmica. Fins al juny d’aquest 2018, s’han generat 69.857 tones de deixalles, excloent els residus de terres i pedres que exporten els gestors privats. En tot el 2017, en canvi, se n’havien produït 125.445, fet que representava un augment del 14% respecte al 2016, quan van generar-se 109.748 tones, i d’un 10% respecte al 2015, quan van registrar-se 114.004 tones.

Fins a un 68% de les deixalles generades al 2017 van destinar-se al reciclatge o altres tipus de valorització diferents de l’energètica, que és el procediment que es du a terme al CTR i que permet produir energia a partir de residus sòlids urbans, fangs, residus carnis i sanitaris o alcohol alimentari. L’any passat s’hi van sotmetre un total de 40.956 tones de residus, un 6,4% més que al 2016 i un 9,5% més que al 2015.

Tot i que no es tracta d’un creixement exponencial, any rere any s’incrementen els percentatges de reciclatge, un total de 85.128 tones al 2017, un 4% més que al 2016. La runa, amb 49.179 tones, representava més de la meitat d’aquesta classificació, però per darrere hi havia el paper i cartró (8.480), la ferralla (6.612) i les escòries d’incineració (5.753).