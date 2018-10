Els alumnes de formació professional augmenten un 6%

El nou curs escolar de formació professional 2018-2019 s'ha inaugurat avui a la sala d’actes del Centre de Formació Professional d’Aixovall de la mà del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, i va comptar, a més, amb l’assistència del director de Formació Professional i Recursos Educatius del ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, Quim Torredà. En aquest nou curs, l’alumnat s’ha incrementat en un 6% i ja són 310 joves els que s’han matriculat en el conjunt de les cinc branques formatives que es desenvolupen al centre. Aquest creixement s’explica per la formació professional que també es desenvolupa en el sistema educatiu francès. Segons Torredà, actualment les noves estructures formatives que s’ofereixen són cada vegada més personalitzades i estan més connectades en l’àmbit del teixit empresarial del país. A més, Torredà va afirmar que s’estan fent estudis preliminars per veure quin tipus d’oferta es pot introduir en l’estructura educativa ja existent i millorar així la seva qualitat, informa l’ANA.

