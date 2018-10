El MoraBanc rep un Brescia molt potent al Poliesportiu

El BC MoraBanc Andorra debuta avui a casa a l’EuroCup. Serà a les vuit del vespre contra el Germani Brescia Leonessa, curiosament l’ex equip de Michele Vitali i on milita el seu germà Luca. El rival arriba després d’haver perdut contra l’AS Mónaco, igual que van fer els andorrans contra el Galatasaray. Per un altre costat, l’equip andorrà encara segueix amb la baixa de David Walker. En aquesta línia, Vitali va assegurar ahir en roda de premsa que «serà un partit especial perquè els dos darrers anys allà van ser molt bons per a mi».

A més, creu que serà «dur» però que té «ganes de guanyar-los». «Conec el Brescia i sé com treballa tàcticament, hem d’esperar un equip molt treballat que utilitzarà la zona en diverses fases del matx», avisava. «Alguns dels jugadors fa temps que juguen junts i es coneixen molt bé, haurem d’estar molt atents per poder aturar-los», recomanava. Referent a la curiositat de jugar contra el seu germà, va explicar que «serà especial perquè fa dos anys que jugàvem junts, fora de la pista és un gran germà però dins segur que els dos donarem el màxim pels nostres equips».

Per una altra banda, va confessar que «no ens podem permetre errades, hem d’estar atents als petits detalls». «La defensa és el més important, quan no estàs encertat en el llançament, es pateix en defensa, però els tirs arribaran i generaran més confiança», assegurava.

En aquest sentit, els d’Andrea Diana també arriben amb ganes de guanyar després de perdre a la Lega contra el Varese per tan sols un punt. És un conjunt que, a més, compta amb el base de Maryland, Bryon Allen o amb els ex-NBA Jordan Hamilton i David Moss.

D’aquesta manera, el tècnic del MoraBanc Andorra, Ibon Navarro va explicar ahir que esperen un rival que plantegi una zona 3-2. «Segur que juguen amb aquesta defensa zonal, ja que la feien servir l’any passat i durant els partits de la temporada han seguit apostant per ella, és la defensa base que tenen», remarcava. «El Brescia intentarà, al marge de la zona, utilitzar les seves millors armes, tenen un nivell atlètic en la seva exterior molt gran i jugadors interiors molt versàtils», assegurava. «Són un equip molt poderós, amb molta mobilitat i talent, serà un partit molt difícil però crec que si fem servir les nostres armes i fem un equip seriós tindre, possibilitats de competir i guanyar», afegia.

A parer seu, el tema de les pèrdues «és un fet de concentració». «Quan vas amb un nivell d’activitat i energia tan alt en defensa, és molt difí baixar pulsacions quan es recupera la pilota», aclaria. «Això ens porta a precipitar-nos en atac, a què ens falti un poc de disciplina perquè anem accelerats, però ho acceptem com a normal», opinava. «Agafem tirs exteriors que, tot i ser senzills, els agafem amb ansietat i precipitació, però és qüestió de temps que surtin les coses bé tant en atac com en defensa i que puguem estar tranquils, cal paciència», sentenciava.

A més a més, va comentar que «hem de jugar amb paciència, sense aturar-nos, amb les coses clares». Així mateix, pel que fa a Reggie Upshaw va dir que el «veu molt millor» i que «ha fet un pas endavant». «Està fent molt bones coses, ha millorat molt encara que el de diumenge va ser un partit molt exigent», comentava. «El punt de partida és el partit de Badalona», informava. Pel que fa als partits del futur, va comentar que vol un equip que «sigui sòlid es jugui contra qui es jugui i es jugui a on es jugui». «Espero que l’afició ens ajudi en els moments dolents», concloïa.