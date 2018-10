SDP demana al Govern que aturi les negociacions amb la UE

L’oposició ha mostrat reticències reiterades en com el Govern està negociant l’acord d’associació amb la Unió Europa i com l’està comunicant a la ciutadania. Ara va més enllà i clama que s’aturin les conversacions fins després de les eleccions generals de la primavera i que les reactivi el nou Executiu, sigui del partit polític que sigui. La falta de transparència en un dels punts clau del pacte, com és el del subsidi de l’atur per als treballadors que retornin al seu país d’origen, ha unit a pols oposats vers la UE a fer la crida.

Dilluns va ser el líder d’UL-ILM, Josep Pintat, amb un discurs euroescèptic, qui va reclamar tenir sobre la taula tots els estudis i valoracions de l’impacte que tindrà l’acord d’associació a les arques de l’Estat abans d’empendre qualsevol negociació amb Europa i, a més, sense donar el braç a tòrcer en contra dels interessos dels andorrans. Avui, qui va tornar a alçar la veu va ser el president d’SDP i propulsor de les negociacions amb la UE el 2010, Jaume Bartumeu, que va titllar al Govern «d’irresponsable» i al líder de l’Executiu, Toni Martí, de «petulant», alhora que va insistir en què l’Executiu «menteix i falseja la realitat de les negociacions». L’excap de Govern va donar una píndola d’informació més sobre les negociacions: va assegurar que el Govern tenia les exigències del subsidi d’atur sobre la taula des del mes de juny o inclús des del mes de maig, va informar el cap de les files progressistes. «La mare de tots els errors ha sigut amagar-lo a la ciutadania», va dir, alhora que va denunciar que el Govern havia «tergiversat» les seves revelacions.

Contradiccions a DA

Martí va assegurar dimarts que els pressupostos ja contemplen el cost del subsidi d’atur. En canvi, avui, el president del grup parlamentari de DA, Ladislau Baró, es va mostrar favorable a fer els pertinents estudis que determinin l’impacte econòmic d’haver d’assumir el cabal comunitari. SDP va aprofitar aquestes incongruències dins de les files demòcrates per atacar: «Ells mateixos s’han destapat. És una irresponsabilitat no haver fet els càlculs. Han tingut set anys per fer-los i ara estan negociant amb paper mullat», va afirmar Bartumeu, que també va demanar «deixar de jugar» amb la sobirania d’Andorra, en referència a les declaracions de Martí durant la Festa Magna, on va reconèixer que el Govern havia de fer més pedagogia a la ciutadania. «No som pedagogs, sinó polítics amb responsabilitats», va advertir.

Impàs electoral

Al marge de demanar que s’aturin les negociacions fins que les encapçali el nou cap de Govern, el panorama polític del país coincideix en predir que les eleccions al Parlament Europeu, que se celebren el pròxim mes de maig, també trastocaran el calendari de les negociacions, que és probable que s’alenteixin.



Però el que més preocupa és el resultat dels comicis: un canvi de majories a la UE tombaria els acords ja pactats i obligaria a renegociar, incloent-hi el pacte de lliure circulació de mercaderies amb la transitòria per al tabac de 30 anys. «La realitat és que no hi haurà cap vestit a mida per Andorra», va alertar Bartumeu, que es va mostrar favorable a que la UE doni terminis d’adaptació i harmonització dels aspectes socials al Principat. Tot el contrari del que creu Pintat, que no vol que el Principat faci cap pas al costat ni cap concessió.