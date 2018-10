Un detingut per encastar el cotxe en un rotonda i donar positiu

La policia ha detingut un home aquesta matinada després que estavellés el cotxe a la rotonda de Valira Nova d'Encamp. El resident de 29 anys ha donat positiu en el control d'alcoholèmia amb 0,96 grans per litre de sang. Segons expliquen les fonts policials hauria perdut el control del cotxe i com a conseqüència d'això ha entrat dins de la rotonda i ha encastat el cotxe contra els matolls. L'accident només ha causat danys materials al vehicle, de matrícula andorrana, i la policia ha rebut l'avís a un quart de sis de la matinada d'aquest dimecres.



No és la primera vegada que un vehicle s'accidenta en aquesta rotonda. L'agost del 2014 una furgoneta tipus Camper, que també circulava en direcció a Escaldes-Engordany des d'Encamp, es va quedar sense frens i va pujar a la rotonda. A causa d'això, també es va carregar la cabina del Funicamp promocional situada a la rotonda, que ja no es va poder recuperar i es va haver de retirar.